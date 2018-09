Já não vos levo a sério

Nenhum de vós apresenta a credibilidade necessária para ser solução governativa para este país. Não vejo nenhum de vós, no parlamento, a defender os direitos ou os interesses do cidadão privado.

Já não vos consigo levar a sério. Não, não é por causa de umas calças de ganga em parada militar numa visita de Estado, ou por o líder da oposição achar que taxar a "especulação" é razoável. Isso é mau, mas já nem espanta!

Sinto que abusam de nós, do nosso trabalho. Interferem demasiado na nossa vida, especialmente se formos médicos, que já nem podem comer um rissol e dar uma facada na dieta!

O número de vezes, que nos andam a mexer no bolso, é digno de uma intimidade merecedora de tratamento pelo primeiro nome. Como cidadão privado que sou, recente proprietário de casa própria, empregador, utente de Uber, consumidor, sinto que para todos vós sou apenas contribuinte, um escravo fiscal, uma fonte inesgotável de receitas. Alguns vão até mais longe! Sou empresário. Sou um bicho papão, explorador e especulador, imoral e sem ética, merecedor de insulto apenas por ser quem sou e fazer o que faço. E nem sou quem mais se pode queixar.

Quem se pode queixar mesmo é o utente do Serviço Nacional de Saúde, subdimensionado, mas sobre-politizado que está. Ou o fornecedor do mesmo SNS, que espera meses e meses de atrasos por pagamento.

Quem se pode queixar mesmo são os pais. Vão gastar centenas de euros em livros na abertura do ano, ter escolas com défice de funcionários e instalações a apodrecer (até nas melhores escolas do país – lembro dos ratos e inundações e falta de dinheiro para ar-condicionado ou aquecimento). Ameaçados pela FENPROF com greves já em outubro, liderada por uma pessoa que já não sabe o que é um aluno há décadas.

Mas isto são os luxos. Porque, quando o Exército é roubado e nada acontece ou o 112 não atende chamadas, ter educação e saúde quase parece secundário!

Quem se pode queixar já não confia em vocês. A prova? Se 50% de abstenção não basta, é só olhar para o que aconteceu em Monchique este verão. Hoje quem é que acredita na Proteção Civil? Uma organização politizada que muda chefias mesmo antes da época dos incêndios? Há pelo menos familiares de 100 pessoas e 200 proprietários que não confiam.

E num terramoto em Lisboa? Se não souberam gerir Pedrogão, como se passará em Lisboa? Eu comecei a ter mais litros de água em casa.

O vosso currículo na governação é, na melhor das hipóteses, sofrível. Ficam alegres com um medíocre 2,7% quando os nossos países concorrentes crescem a mais de 4%. Festejam, numa pequenez gritante, sucessos de Websummits e Festivais da Canção. Festejam um Europeu, ganho por INDIVÍDUOS, excelentes profissionais, em NOSSO nome!

E agora setembro, após a chamada reentré política. Os líderes partidários fazem-me lembrar os senhores da feira popular, dos carrinhos de choque. O senhor a berrar alto e bom som uma ladainha para adicionar à ilusão… "Mais uma voltinha, mais uma viagem. Menina e menino pagam e é bom que não refilem, os carrinhos têm defeito… e nem há para todos!".

A verdade é que já há muito tempo que não vos levo a sério. Entre a crescente escravização fiscal, que nos últimos quarenta anos só tem aumentado, sem o respetivo aumento na qualidade dos serviços de responsabilidade do Estado e com as funções mais básicas a faltar… não percebo porque é que vos hei-de levar a sério. Sinceramente.