Quero ser livre

A democracia é o nosso garante. É aquele processo complexo, pelo qual as pessoas podem cobrar promessas, defender os seus direitos, exercer as suas responsabilidades. Funciona?

O Estado é o nosso instrumento. É aquela entidade abstrata que é suposto proteger pessoas e bens e fomentar as condições para uma sociedade funcional e livre. É mesmo?

Os partidos são o nosso veículo. São aquelas agremiações de pessoas através das quais influenciamos o foco do Estado, para termos um país melhor, mais livre. Serão?

A casa de família é o nosso castelo. É aquele reduto onde podemos estar à vontade, onde temos as nossas coisas, onde o Estado não entra. Não mesmo?

Sinto-me traído pela democracia portuguesa. Não funciona. Mesmo depois de derrotarmos o fascismo no 25 de Abril e de no 25 de Novembro termos impedido a captura do nosso país pela autocracia comunista, proposta por Álvaro Cunhal.

Poucos anos depois, nos anos 80, entregámos o processo democrático aos atuais partidos com presença parlamentar. Hoje metade dos portugueses não vota. Uns porque não acreditam que valha alguma coisa, outros porque nem se dão ao trabalho de estarem informados. O processo está viciado, com os mesmos partidos de sempre, as mesmas pessoas de sempre, os mesmos resultados de sempre. Crescimentos económicos anémicos e menos liberdade porque o Estado tudo leva.

Sinto-me traído pelo Estado português. Não conto com ele. Se houver um terramoto em Lisboa, não tenho fé que a proteção civil saiba o que fazer. Quando tenho uma urgência médica na família tento soluções pelos meus meios. O Exército é roubado, ninguém é preso. 110 pessoas morrem em incêndios, ninguém é culpado. A CP é um sorvedouro de dinheiro dos contribuintes e não funciona. A banca não é supervisionada. Os hospitais têm crianças nos corredores... E vamos ver que surpresa nos reserva o Ministério e a FENPROF neste início do ano letivo. Surpresa era não haver problemas.

Somos autênticos escravos fiscais que existimos quase exclusivamente para sustentar um Estado que consome cerca de metade do que os portugueses produzem em cada ano. É um Estado caro, gordo, lento, ineficiente. Um paquiderme.

Sinto-me traído pelos partidos, esses partidos que se perpetuam e aplaudem cada aumento da abstenção. As jotas são constituídas por jovens que começam cheios de ideais e de vontade, que veem a sua força sugada pelas lutas de poder. Nestas fábricas de produção de líderes, pessoas muito válidas abandonam ou são convertidas em boys dependentes do partido.

Os partidos do sistema. Máquinas de destruição de idealismo. Máquinas para a captura de poder. Máquinas de ego.

Em casa sinto-me bem. Família, amigos, os meus Legos. Uma médica, um professor, uma funcionária da AT, um agente da PSP, uma empresária, um mecânico... Tudo gente que tem de conseguir sentir-se bem em casa. Mais do que bem, tem de se sentir segura.

Estou farto de me sentir traído. Está na hora de exigir. Está na hora de agir.

Quero poder ter casa de família sem ter de pagar IMI ao Estado. O Estado não pode de "faturar" com o teto da minha família.

Quero poder ter acesso aos mínimos de sobrevivência sem ter de pagar IVA. Água canalizada, eletricidade, medicamentos e atos médicos não dependem de escolhas minhas. Não taxem.

Quero poder receber rendimentos sem que o Estado fique com mais de metade. O IRS não pode atingir metade do que ganhamos.

Quero poder olhar para a nossa democracia com orgulho. Quero ver os serviços básicos do Estado a funcionar. Quero ver renovação na política.

E quero poder ser livre, no que faço e no que penso. Como afirmei em Abril, em conjunto com outros:

Obrigado pela Democracia, agora queremos Liberdade.