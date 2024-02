O congresso ocorre num momento de particular sensibilidade política em que o Ministério Público é objeto de contestação e múltiplos ataques no espaço mediático.

XIII Congresso do Ministério Público – Atualidade, Proximidade e Iniciativa

Os congressos do Ministério Público, que se realizam de forma ordinária de 3 em 3 anos, são sempre momentos de reflexão interna e debate com a sociedade e têm, ao mesmo tempo, procurado ser motores de mudança na estrutura, organização e visão da magistratura do Ministério Público.