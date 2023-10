Os magistrados gozam, como qualquer cidadão, do direito de exprimirem livremente a sua opinião, nomeadamente quando participam em atividades cientificas ou debates públicos.

Em diversos países da Europa, não sendo Portugal exceção, têm vindo a multiplicar-se as situações de ataques pessoais a magistrados, fora do âmbito processual, em virtude de decisões por eles proferidas no exercício das suas funções.