A comunidade internacional deve apoiar estas mulheres e tentar protegê-las, bem como a todos os que procuram, em condições extremamente difíceis, defender os direitos humanos, quer no seu país de origem quer nos países para onde, fugindo, tiveram que se deslocar.

O progressivo desmoronar dos direitos das mulheres no Afeganistão

O processo de degradação dos direitos humanos no Afeganistão conheceu um novo episódio com a recente proibição aplicada às funcionárias afegãs da ONU de trabalharem no Afeganistão.