A justiça humana

A necessidade de diálogo, urbanidade, respeito e ética profissional entre os profissionais do mundo judiciário (a regra e as exceções).

A justiça nos Tribunais é realizada por homens e mulheres que como todos têm as suas qualidades e defeitos, melhores e piores dias.



A regra entre todos os operadores do mundo judiciário (magistrados judiciais e do Ministério Público, advogados, solicitadores, agentes de execução, administradores de insolvência e funcionários judiciais) é a urbanidade, cordialidade, respeito mútuo e até consideração pelas respetivas funções de cada um e o papel que desempenham no sistema de justiça.



Todos os profissionais do mundo da justiça estão vinculados estatutariamente a um conjunto de deveres que visam, além do mais, salvaguardar esse relacionamento interpessoal (na mesma profissão e entre profissões distintas) e institucional.