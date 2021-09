Bloqueios na Justiça

No sistema de Justiça todos os anos são efetuados movimentos que envolvem criação, modificação e extinção de lugares de funcionários judiciais, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público.

Na representação gráfica da Justiça a balança é um dos símbolos mais utilizados, significando o equilíbrio e a ponderação.

No sistema de Justiça todos os anos são efetuados movimentos que envolvem criação, modificação e extinção de lugares de funcionários judiciais, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público.

Contudo, o que muitas vezes se verifica é a inexistência, no âmbito das estruturas responsáveis dos vários operadores judiciários, de qualquer articulação nessas colocações, criando-se bloqueios ao eficiente funcionamento do sistema, algumas vezes (cada vez mais) por carência de magistrados do Ministério Público, outras por falta de juízes e, em muitas outras, por inexistência de oficiais de justiça em número suficiente para uma resposta eficaz.