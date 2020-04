O dragão digital

Nas sociedades ocidentais ainda subsiste uma imagem da China como ditadura retrograda, governada por uma elite com paciência zen, para a qual não têm preço os objetivos materialistas e as visões de glória nacional. Porém, nestes tempos pandémicos, se perguntássemos aos cidadãos europeus, e em particular aos norte-americanos, onde é que se sentiriam mais seguros, se na China ou nos EUA, qual seria a resposta? A maioria elegeria, muito provavelmente, a primeira opção.

A justificação para a resposta previsível pode ser atribuída, em parte, à capacidade e eficácia de Pequim em veicular a sua mensagem num ecrã perto de nós. Assomando a imagem de um país onde se respeita e protege as vidas humanas, com uma liderança cooperativa e altruísta, no plano internacional.

Agora que estamos todos ligados ao mundo digital convém relembrar que a internet é um sistema dinâmico e real, composto por infraestruturas de hardware e software, funcionando através de standards e bases de dados, governada por um vasto conjunto de atores públicos e privados, cujo comportamento é regido pela adoção voluntária de uma série de protocolos.

Ora, Pequim quer mudar tudo isto durante a próxima década, impondo, universalmente, as suas más práticas cibernéticas. Se conseguir alcançar este desiderato, será o fim do que resta da utopia hippie da internet do final dos anos 1960. Aquele catálogo universal onde tudo se podia encontrar, onde qualquer um podia consumir ou fazer ouvir a sua voz e onde a transparência e a anarquia existiam na sua essência ética mais pura.

A ameaça aos ideais revolucionários da internet não provém apenas dos cibercriminosos. Nos últimos anos, inúmeros governos mundiais demonstram ser os mais ávidos em vigiar e espiar os seus cidadãos, parcelando a liberdade no ciberespaço.

Esta crise evidencia ser aquele evento catalisador pelo qual Pequim ansiava há muito. Nela encontra o pretexto para ajustar o garrote interno e para aplicar a sua visão geopolítica ao ciberespaço.

A China, considerada a Arábia Saudita dos dados pessoais, está interessada em utilizar estes novos recursos digitais para controlar as infraestruturas de telecomunicações globais, bem como o acesso aos dados pessoais da humanidade.

O Grande Camarada cuida de ti

A supremacia chinesa não se irá concretizar sem a alteração das regras e tecnologias que governam a internet e o ciberespaço. O que, do ponto de vista do funcionamento do sistema, significa a criação de uma nova arquitetura técnico-jurídica de governança global da internet.

O estado chinês e as empresas de telecomunicações chinesas, sob controlo governamental, já propuseram a criação de um "novo Internet Protocol (IP)" em substituição do sistema vigente de TCP/IP, que permite a transmissão de informação na internet. O novo sistema pugna pela conceção de controlos centralizados, com funções como o "shut up command", que irá permitir ao Grande Camarada impedir ou bloquear diretamente a circulação de informação através da rede.

Os peritos chineses argumentam que o atual sistema de funcionamento da rede das redes está obsoleto devido à sua crescente latência. Entre outros aspetos, não irá suportar as tecnologias futuras como: o 5G, uso de hologramas, condução autónoma de veículos, a internet industrial das coisas (IIoT), nem as comunicações entre constelações de satélites e redes terrestres.

Desta forma, a rede deixa de ser uma rede e passa a ser uma hierarquia, gerida pelos operadores e fornecedores de serviços de internet (ISP) estatais chineses, vide, mais uma secção do PCC. Tudo indica que a China irá adotar internamente o "novo IP", mesmo que as suas aspirações globais se tornem infrutíferas a curto prazo.

Rota do chá

Já sabemos que a China tem vindo a utilizar as organizações internacionais, em especial o sistema onusiano, para redesenhar a ordem global, num desafio paralelo à ordem emanada, neste caso, de Silicon Valley (EUA).

Argumentando com a defesa da sua soberania digital, Pequim tem efetuado um lóbi enérgico junto da ONU para que os debates sobre a regulação da internet envolvam apenas estados, excluindo a indústria e a sociedade civil.

A proposta do "novo IP" não escapa ao modus operandi de Pequim. Foi conhecida em Setembro de 2019 na reunião da União Internacional de Telecomunicações (organização internacional criada em 1865, que opera sob a égide da ONU), mas não é caso único.

A liderança da Organização Mundial da Propriedade Intelectual também tem sido alvo da cobiça de Pequim, apesar do histórico de espionagem económica e de roubo de patentes e tecnologias pelos agentes económicos chineses.

Por outro lado, diversas empresas chinesas têm impelido a ONU a adotar standards no campo da vigilância eletrónica e do reconhecimento facial (e outros dados biométricos) para abrir o caminho à adoção de tecnologias chinesas por todo o mundo.

Destaque-se que, no mundo digital, Pequim conta com o aliado de peso com qual partilha a mundividência. A geografia imperial da Rússia também passa pela internet e Putin prometeu, fazendo passar para o efeito leis no parlamento, a criação de uma internet soberana (Rusnet).

Para muitos regimes, a internet não é uma fronteira para alargar o espaço de liberdade individual, mas uma guarnição destinada a proteger-nos do mundo cruel e hostil.

O controlo soberano da internet tem adeptos fervorosos em países como a Rússia, Irão, Turquia e Arábia Saudita, pelo que o modelo será facilmente exportado no mundo pós-pandémico.

As empresas chinesas já estão a utilizar este tipo de tecnologia nas novas infraestruturas da internet que vão instalando, principalmente, nos países africanos. São, aliás, o principal fornecedor das empresas de telecomunicações dos países em vias de desenvolvimento, onde muitos governos são entusiastas desta abordagem.

No futuro, as tecnologias de vigilância massiva serão a norma, surgindo um novo desequilíbrio entre estados, dado o investimento financeiro e tecnológico necessário para obter e operar este tipo de instrumentos de poder virtual. Ou em virtude das dificuldades que existem em operar sistemas de contrapoder.

Fabricado na China

Hoje, a China obriga a que uma identificação real esteja relacionada com todos os utilizadores da internet ou de serviços telefónicos. A internet na China não é aberta, sendo operada através de um sistema de censura digital, onde os cerca de 900 milhões de utilizadores são vigiados e espiados pelas empresas estatais (Huawei, China Mobil, China Unicom e China Telecom), a chamada Great Firewall (do qual também faz parte o sistema de crédito social, o sistema de GPS BeiDou, entre outros).

Mesmo assim, o controlo ainda não é perfeito porque até na China vivem net-cidadãos vigilantes e informados. Quando um artigo, escrito por um médico, crítico da atuação do governo chinês, foi censurado, ocorreu um upload massivo, para a internet, do artigo redigido em chinês clássico ou na caligrafia de Mao Zedong. O objetivo era simples: enganar o algoritmo-censor.

Um dos net-cidadãos chineses que efetuou o upload escreveu que "a linguagem pode ser apagada e destruída, mas os pensamentos e as memórias ficarão para sempre". Será que as próximas gerações de chineses poderão utilizar a internet de forma livre e sem receios?

Nós, europeus, poderemos vir a colocar esta questão num futuro não muito longínquo. Para já, o problema reside no facto dos vários estados europeus mirarem a China como uma espécie de árvore das patacas. A União Europeia, na sua alegoria digital "pequeno-burguesa" e utilitária, continua interessada apenas nos ganhos económicos do relacionamento com Pequim, omitindo a restante realidade geopolítica.

Quanto à pandemia, não existiu falta de informação sobre o que se estava a passar na China, nem ausência de sistemas de alerta institucionais. O que existiu foi a incapacidade de relacionar o desastre chinês com o nosso quotidiano.

A China ainda subsiste, no nosso imaginário, como uma ditadura retrograda e não como uma ameaça neototalitária. Quando, hoje, a polícia chinesa utiliza nas ruas capacetes inteligentes para controlar a crise sanitária, está a faze-lo sem os inibidores democráticos e éticos das nossas sociedades, contemplando, apenas, os interesses nacionais.

Chegou a "digitalpolitik" onde a competição por estilos de vida e modelos governativos também se faz no ciberespaço. A internet está a evoluir e poderá sucumbir ao fogo digital expelido pelo dragão e, com ela, parte do nosso mundo social interconectado.

*Professor Auxiliar Convidado de Geopolítica & Cibersegurança na Universidade do Minho.