Mais uma reunião de condomínio no Médio Oriente

No final de janeiro o Presidente Donald Trump apresentou a sua "Visão de paz e prosperidade para as vidas de palestinianos e israelitas". O tom e o estilo da apresentação desta proposta de plano de paz mais aparentou ser a promoção de um empreendimento imobiliário. Trump entregou a elaboração do plano ao seu promotor de confiança e seus consultores israelitas, não se importunando com os estudos de impacte ambiental.

Os mapas associados ao plano, revelam-nos um condomínio junto ao mar, cruzando algumas regiões inóspitas, inférteis, improdutivas e inabitadas, tal como era concebido este território há cem anos. Todavia, olvida-se que o território foi sofrendo novas formas de apropriação e representação. Em virtude da evolução tecnológica do poder aéreo, por exemplo, os Montes Golã perderam a sua vantagem estratégica de miradouro sobre a Síria e o Líbano, tal como o vale do rio Jordão perdeu a sua função defensiva de tampão numa eventual incursão militar terrestre.

Mas para Trump, os palestinianos converter-se-iam nos novos mexicanos e receberiam em troca investimentos no valor global de 50 mil milhões de dólares. Os problemas de vizinhança política, cultural e religiosa seriam resolvidos com novas infraestruturas como muros, autoestradas e túneis, tudo controlado por "segurança privada" fornecida pela Iron Dome israelita (sistema de defesa antiaéreo Cúpula de Ferro, operacional desde 2011).

O plano foi prontamente rejeitado pelo lado árabe-palestiniano. De facto, tomado à letra, poderia significar o fim da criação de um estado palestiniano. Contudo, uma leitura mais ponderada permite antever a legitimação política, o reconhecimento e a viabilidade da solução dos dois estados, pelos sectores políticos mais radicais e conservadores em Israel e nos EUA. Na realidade, excetuando os judeus ultra-ortodoxos israelitas (principais residentes dos colonatos e altamente dependentes dos subsídios financeiros do estado israelita) que nunca irão reconhecer um estado palestiniano, esta visão poderá ser lida como um passo importante para a solução dos dois estados.

A pouco convincente rejeição do plano por parte da Liga Árabe e a indiferença manifestada pela restante comunidade internacional, baseiam-se na convicção de que Trump não será reeleito em novembro e que um novo governo americano, assente numa administração democrata, será mais favorável e consensual em relação à causa palestiniana, portanto não valendo a pena perder tempo com o assunto. O problema poderá residir numa reeleição do Presidente Trump, podendo o enterro do plano ser prematuro.

Esta rejeição e indiferença poderá ter consequências graves para os palestinianos, principalmente se atentarmos ao escrutínio do passado em busca de credenciais históricas, como é hábito nestas situações, para a construção das atuais e futuras fronteiras.

Os impérios que controlavam a atual região não o faziam através de fronteiras definidas, mas pelo domínio político, tributário (subornos) ou militar, nunca existindo uma ordem espacial pura ou perfeita. Muitas das vezes os símbolos espaciais eram meras fortificações, cursos de água ou locais sagrados. As fronteiras iniciais de Israel foram desenhadas assumindo-se, à época, a preponderância étnica no terreno e tal como sucedeu entre a Grécia e a Turquia em 1923, foi sugerido o intercâmbio forçado de populações (1937). Contudo, os árabes rejeitaram a proposta.

No pós-Segunda Guerra Mundial a geopolítica do Médio Oriente foi novamente forçada a redesenhar-se em virtude das consequências da guerra (shoah), precisamente quando outro esquema de partilha de domínio territorial, idealizado em 1948, foi rejeitado pelos árabes. Já em 1967, dá-se um novo falhanço geoestratégico dos árabes, que ficou registado nos mapas, servindo de referência, crescentemente longínqua, ao direito internacional e ao discurso político atual, para uma possível solução para o conflito israelo-palestiniano. À entrada deste século, a recusa pelos árabes dos parâmetros de Clinton levou à segunda intifada e à desordem atual.

Neste longo processo, as elites palestinianas apenas conseguiram transformar os árabes em vítimas, contando para isso com a sua incompetência e corrupção, sustentada pelo apoio de intelectuais, académicos e políticos, principalmente europeus. Ao optarem pela vitimização, confiemos, que não estejam a estimular outra reação musculada da ala conservadora israelita, atando as mãos dos moderados do país, já que os efeitos dessas reações têm acarretado a perda sucessiva de vantagens negociais e territoriais para o povo palestiniano.

Atualmente, a causa palestiniana figura com proeminência na agenda de política externa de alguns governos autoritários (ex-impérios) no Médio Oriente, como a Turquia e o Irão, que competem pelo domínio político em Gaza e na Cisjordânia, e pelo amparo a grupos terroristas, como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana, já que o Hizbollah Libanês é parte integrante do eixo de resistência iraniano.

Os países árabes confluentes com Israel, à exceção do regime sírio aliado de Teerão, parecem regressar, paulatinamente, à sua posição centenária, aceitando a razão de existência de um estado judaico na região. Para compensar, a nova liderança da organização terrorista estado islâmico fez da libertação de Gaza a razão da sua estratégia jiadista. Logo, a defesa da causa palestiniana está cada vez sequestrada pelos fundamentalistas islâmicos, o que tende a afastar os seus simpatizantes moderados, principalmente fora do Médio Oriente.

Outro aspeto importante que a elites árabe-palestinianas não podem descurar, será a tendência que a médio prazo, o conflito israelo-palestiniano poderá perder a centralidade na geopolítica mundial, seja pela vontade dos EUA em desmobilizarem da região, seja pelo impacto negativo que a transição energética mundial trará aos orçamentos regionais, seja, por fim, devido à progressiva órbita dos vários atores internacionais em torno da nova polaridade asiática.

Este é o momento de os palestinianos pensarem a longo prazo e compreenderem esta dinâmica repetida de desafios e respostas, sabendo que o compromisso inerente é difícil de alcançar. Será demasiado simplista descartar a proposta de mais um plano para a paz, apenas porque foi a personagem Trump a apresentá-la como o "negócio do século". Há que compreender e incorporar as circunstâncias, o conhecimento e as motivações do outro, se não se quisermos ficar à mercê da fortuna geopolítica.