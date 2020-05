Cabinet Noir

Tempos idos houve em que os serviços secretos franceses eram os mais eficientes da Europa, essencialmente devido à sua capacidade de descodificar comunicações e intercetar, abrir e copiar correspondência. Naquela época, um dos instrumentos de governação preferidos do cardeal Richelieu era o "gabinete negro", conhecido pela sua capacidade de criptoanálise em desvendar segredos de aliados, rivais ou inimigos.

Após a Grande Guerra aprendemos que a transparência e as regras internacionais facilitam a cooperação entre os povos e que a diplomacia secreta é algo pernicioso na condução das relações internacionais. Porém, num mundo hiperconectado, muitos continuam a acreditar que o segredo se transfigurou numa ferramenta crucial para gerir a atuação externa dos estados e de outros atores não-estatais.

Desde a década de 1990 que existem estruturas ao nível mundial capazes de vigiar e recolher todo o tipo de transmissões eletrónicas. Destaca-se o caso Echelon (1999/2000) que envolveu a norte-americana National Security Agency e os seus parceiros estratégicos do "five eyes" (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido) na espionagem aos aliados europeus.

Atualmente, todos os territórios do quotidiano são alvo de apetites intrusivos vorazes e insaciáveis. Busca-se todo o tipo de informação sensível, desde a proliferação nuclear, ao comércio internacional, ao investimento direto estrangeiro e aos comportamentos psicológicos e políticos dos cidadãos comuns.

A capacidade de pesquisa e armazenamento de volumes massivos de dados, utilizando as mais variadas plataformas (terrestres, marítimas, aéreas e espaciais), aumenta a cada instante, mas o que trouxe outra grandeza a esta capacidade foi a exploração incessante do ciberespaço.

Pegadas no ciberespaço

O Google poderá saber mais sobre os nossos desejos, interesses e preocupações do que os nossos próprios familiares. Muitas das nossas deambulações pelo ciberespaço são efetuados sem a auto-censura e a etiqueta socialmente exigidas. A nossa pegada digital é incomensurável e potencialmente reveladora dos traços mais íntimos, vulgarmente ocultos ao olho nu.

O combate à pandemia do COVID-19 reposiciona a tensão perene entre a segurança e a liberdade. A Comissão Europeia anunciou que a recolha de dados pessoais é essencial para combater a pandemia e levantar as restrições à circulação individual. Todavia, a proliferação global de aplicações (apps) de georreferenciação, sob o pretexto de evitar o alastramento da pandemia, vem contribuir para a possibilidade de um confinamento digital.

A noção de que o fornecimento voluntario dos nossos dados pessoais permite salvar vidas pode ter consequências a médio prazo na nossa liberdade e cidadania. Bastará estes dados chegarem às mãos erradas. O anonimato nunca está garantido, existindo sempre formas de inferir a identidade (ex. mapeamento do percurso diário de um individuo).

Estes perigos e ameaças à vida em sociedade são relativamente recentes. Através de uma exploração do ciberespaço é possível construir um perfil digital bastante completo do cidadão-utilizador. Podem ser recolhidos dados biométricos, como o rosto, iris, voz, impressão digital, porte, etc. Dados biográficos, que para além do nome, morada, serviço militar, entre outros, podem documentar toda a história individual. Dados comportamentais que captam a interação do individuo com o exterior, como sejam os percursos habituais, amigos/inimigos, viagens, vida financeira, etc. Por fim dados psicológicos, como crenças, ideologias, abertura, extravagância, medos, doenças, nível cultural, etc. Depois, com a ajuda do algoritmo, é só prever, condicionar e manipular os comportamentos individuais e coletivos.

Para alguns tecno-otimistas, a privacidade é um valor anterior à era digital. Contudo, pensamos que terá de continuar a existir um espaço interior e privado não acessível aos outros. Se estamos, ou sentimos que estamos a ser espiados, escutados e controlados, não evoluímos ou progredimos enquanto seres humanos. Podendo, facilmente, desenvolver-se uma personalidade psicótica e uma cultura paranoica.

Soberania digital

As grandes potências não divulgam os seus métodos e fontes de recolha e pesquisa de informação e dados. Estados e organizações privadas são hoje capazes de analisar e gerir quantidades massivas de informação confidencial e agir com base nessa informação sensível, enquanto, por outro lado, impedem a sua divulgação à opinião pública.

Logo após o ataque terrorista do 11 de setembro 2001, a aliança estratégica dos "five eyes" decidiu aspirar e varrer todas e quaisquer comunicações, de todos e quaisquer tipos, por toda e qualquer parte, a todo e qualquer momento. A interceção de informações eletrónicas (SIGINT), que sempre foi a ferramenta mais importante da recolha de informação, tornou-se omnipresente.

Os bens de consumo eletrónicos democratizaram-se (aparelhos GPS, computadores portáteis, smartphones, werables, etc.) e com eles a produção de mais dados e tráfego, logo mais oportunidades de realizar recolha de informação. Essa recolha é complementada com constelações de satélites espiões, interceções a cabos submarinos, sensores clandestinos em Embaixadas e infraestruturas críticas, navios, submarinos e aeronaves que servem como plataformas de escuta.

Os EUA lideram a competição digital, num mundo percecionado como hostil, onde não se aplicam nem a legislação (fiscalização de tribunais), nem as habituais inibições do Estado de Direito. Desde as fugas de informação do desertor Edward Snowden e das revelações da organização radical wikileaks que tomámos conhecimento de tudo isto. Hoje, a comunidade de informações dos EUA logra encontrar "uma agulha no palheiro".

Em resposta, a Rússia e a China construíram, também, os seus sistemas de vigilância global. Estados como Israel, Arábia Saudita, Irão, Turquia, ou mesmo os nossos vizinhos marroquinos e argelinos, possuem sistemas de vigilância e intrusão das informações externas (muitos fornecidos por empresas ocidentais privadas). A Coreia do Norte fez da ciberguerra uma estratégia nacional.

As pequenas e médias potencias não dispõem de recursos financeiros, humanos e tecnológicos para acompanhar as grandes potencias neste domínio. Muitos nem sequer dispõem de recursos que lhes permitam compreender a real dimensão e complexidade dos territórios no ciberespaço para montar a defesa das suas fronteiras digitais.

Por forma criar músculo, esses países necessitam de tirar partido do dinamismo e da capacitação do seu sector privado. Realce-se, também, a importância da construção de alianças e parcerias cientifico-tecnológicas internacionais. Num mundo onde a competição estratégica passa cada vez mais por infraestruturas, conexões e aplicações digitais.

Panótico global

Para compreendermos o papel da georreferenciação no combate ao COVID-19, devemos ter em linha de conta que o GPS (Global Positioning System) assenta numa constelação de satélites militares norte-americanos que, desde 2007, deixou de ter limitações técnicas para fins e usos civis.

Puro altruísmo de Washington? Desde 2011 que o aplicativo Google Earth pode ser operado em portáteis, smartphones e tablets. Hoje, estima-se que existam cerca de 8 mil milhões de dispositivos que dispõe de sistemas de navegação e posicionamento global por satélite, portanto um por cada habitante do planeta. Logo, qualquer aparelho ou dispositivo com GPS pode ser rastreado e monitorizado, a qualquer momento.

Com este volume de dados foi criada a GEOINT, para analisar os movimentos em qualquer parte do globo. A quantidade de informação recolhida e armazenada através da GEOINT, tornou-se de tal monta que a função de produção de relatórios dos analistas passou a ser substituída por processos de automação, com base em inteligência artificial.

Convém sublinhar que estes instrumentos são crescentemente utilizados na análise e compreensão do teatro político e económico mundial. Na previsão de comportamentos, escolha de parceiros comerciais, no assegurar de cadeias de distribuição e na concretização de negociações. Neste contexto, também serão dignos de criptoanalise, os dados pessoais obtidos durante uma pandemia.