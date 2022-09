10000 Russomaníacos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A ousada contra ofensiva militar ucraniana significa um ponto de viragem na guerra. Putin voltou a encaixar mais um fracasso militar na frente de batalha pela conquista da Ucrânia. Já é notório que as tropas russas se encontram estafadas e esquivas empurradas contra as cordas defensivas. Em breve, após mais um período de silêncio informativo proveniente do teatro de operações, Putin receberá mais um soco militar e sentirá a humilhação do tapete.

A janela da oportunidade estratégica para Putin declarar o final da "operação militar especial" encerra-se rapidamente. No entanto, ainda lhe resta prazo para descortinar uma saída a caminho de um compromisso de paz, que lhe permita a manutenção no poder em Moscovo.

Para tal, terá de recorrer aos bons ofícios de Pequim, e admitir a preponderância da diplomacia norte-americana. Por enquanto, ainda pode recorrer ao sustentáculo da China na cena internacional, sem que tal aparente desespero de causa ou subjugação aos ditames Xi Jiping. Também por aqui o caminho estreita-se para Putin.

Uma das consequências do desastre militar russo é que, um pouco por todo o mundo, os russomaníacos estão a perder a capacidade de criar a punch line demolidora, justificativa de que a "operação militar especial" está a decorrer como o previsto desde o longínquo 24 de fevereiro. Putin arrisca-se a perder, antecipadamente, a guerra de informação e, com isso, o importante exército de adeptos fanáticos que possui nos países ocidentais.

Toda a propaganda e desinformação têm de possuir uma aderência mínima à realidade, mesmo no mundo virtual. A narrativa começa a ficar gasta e cansada. As fases da guerra já são incontáveis, tal com as retiradas ou reagrupamentos estratégicos. O massacre de Bucha tinha sido encenado em Hollywood, quando alguns russomaníacos juravam religiosamente ver cadáveres a mexer, enquanto as atrocidades cometidas em Izyum são ufanamente desconstruídas por aquele exame sagaz da diferença entre cemitério e vale comum.

Os russomaníacos englobam um largo espetro. Tanto podemos encontrar ideólogos em trânsito para o próximo balbuciar geopolítico, como experimentados idiotas úteis, também historiadores anacronistas ou agentes de influência a rentabilizar honorários.

São vozes convictas da propaganda, desinformação, noticias falsas e discurso mentiroso emitidos pela máquina de manipular do Kremlin. São como formiguinhas, incansáveis e trabalhadoras. E, apesar de em menor concentração, este tipo de formigueiro também existe nos subúrbios da Europa.

Possuem a propriedade de serem todos descartáveis, e o mérito de estarem sempre prontos a abraçar novas causas antiocidentais, em particular se forem contra os consensos e conspirações provenientes do deep state de Washington. Em último recurso acusam o adversário de russofobia (na senda de muitas outras fobias, como a islamofobia, chinofobia ou iranofobia). São, afinal, obsessivo-manientos.

Óbvio que são contraditórios e incoerentes. Por um lado, acusam a NATO de ameaça e provocação sem quaisquer fundamentos históricos, políticos ou militares. Por outro, descrevem a NATO e a União Europeia como organizações fracas e impotentes, lideradas por incapazes. Em particular se comparados com o fabuloso arsenal militar russo e o seu visionário Líder Supremo.

Mas porquê tantos russomaníacos? Será a russomania uma patologia? Porquê tamanha lealdade acrítica a um espião frustrado transformado em tirano? Pouco importa, podem pensar à vontade como um fascista russo, destilar ódios viscerais contra a NATO e a União Europeia, que deste lado do muro estão a salvo, protegidos pela liberdade de expressão.

A russomania é um sintoma de descrença na democracia. Um desrespeito, sem decoro intelectual, pela ciência e pela verdade histórica. Sectores importantes, no mundo ocidental, toleraram sempre, e até protegeram, a União Soviética e o comunismo. Através de mecanismos amorais que justificam a existência de padrões éticos diferentes, convivendo com a falsificação histórica e a censura. Portanto, são comportamentos recalcados.

Quanto ao futuro da guerra: esperem, aguardem, vão ver! - dizem os russomaníacos. De seguida virá a próxima intimidação ou a ameaça do uso da arma nuclear. Sendo cada vez mais confrangedor para o Kremlin, alimentar a fita de suspense, para atemorizar a opinião pública ucraniana e ocidental, baseando-se em poderes inexistentes.

Porém não vale a pena ter ilusões, a guerra só terminará quando o putinismo terminar. O atual momento de ascendente militar das forças ucranianas contribui, sem dúvida, para o agravamento dos medos e receios entre a elite russa dependente e submissa ao Kremlin. Se decidirem colocar à frente o seu futuro e o do país, Putin poderá acabar deposto, sem conseguir tomar o banho durante a Epifania, que o salve da realidade.