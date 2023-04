Uma crónica (nada) flácida

Há uma semana, um cronista do Correio da Manhã escreveu uma crónica que nem a liberdade de expressão (ou de imprensa) consegue justificar a pertinência. Já o escrevi várias vezes e repetirei sempre que o entender: escrever, todas as semanas, numa abordagem generalista e com total liberdade de escolha, é difícil. Por vezes sobram temas, outras a inspiração não chega e tudo nos parece inútil. Contudo, daí a usar o tempo e o espaço que a comunicação social nos dá, a voz que nos permite ter e o alcance que garante para, gratuitamente, escrever sobre nada, é absurdo. Absurdo porque quando não temos nada a dizer o melhor é calar. No entanto, nesta era da voz colectiva, em que todos temos algo a dizer e meios para o fazer, quem tem acesso a um canal que ultrapassa os limites de uma determinada rede social digital deveria pensar melhor antes de abrir a boca para, simplesmente, falar mal de alguém. Porque sim. Porque lhe apetece, porque a pessoa "pôs-se a jeito" (o que é isso de alguém "se por a jeito"?), porque "estava a pedi-las" (como se alguém gostasse de ser enxovalhado) ou porque… sim?… Não.