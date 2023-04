Falar de assédio não é fácil. (Sobre)viver-lhe ainda pior.

Tinha 18 anos quando aconteceu pela primeira vez. Ao fim de várias tentativas discretas, afirmou que eu só teria mais trabalho se fosse ter com ele à redacção. Assédio, na verdade, não chegou a acontecer mas se pensarmos que um quarentão se tentou aproveitar de uma miúda acabada de entrar na faculdade, o caso muda de figura. Atribuí-me o primeiro trabalho, uma reportagem que teve chamada de capa. O meu primeiro trabalho. E único para aquela publicação, porque daí em diante sucediam-se as visitas sem que me fosse atribuído um tema. Ele falava durante horas e trabalho, nada. Chegou a declarar-se e, a partir daí, percebi que nunca mais escreveria uma linha. Nunca mais lá voltei, nem para devolver um livro que me havia emprestado. Ficou de recordação, para nunca esquecer esta história.