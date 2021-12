Stresslaxing: a beleza do teletrabalho acaba quando começas a trabalhar

Numa altura em que o teletrabalho está em discussão e que as medidas de apoio, organização e definição estão já definidas, importa pensar no que significa ser despedido virtualmente. Será que significa alguma coisa?

Há uns dias um pequeno escândalo abanou a Internet - e provavelmente apenas uma pequena parte da Internet - porque neste emaranhado de redes em rede, com bolhas criadas em função dos interesses de cada um, há muito que se ganha e outro tanto que se perde. Sobre a questão de que falava, pouco ou nada se acrescentou: um CEO despediu 900 pessoas através de uma reunião Zoom. O video viralizou no instagram e as reacções foram as habituais, entre o espanto, o pragmatismo e a indignação. Nada de novo, portanto, neste submundo da indignação fácil e da acção difícil. Contudo, numa altura em que o teletrabalho está em discussão e que as medidas de apoio, organização e definição estão já definidas, importa pensar no que significa ser despedido virtualmente. Será que significa alguma coisa?