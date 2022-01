A liderança, a liberdade e a ausência dela

Regresso à escrita numa cidade vazia, semi abandonada com a interrupção escolar e o teletrabalho. Nas redes, o burburinho equivale à pausa junto à máquina do café, com as tendências as mostrar aquilo em que lentamente nos vamos tornando: vazios de conteúdo, incapazes de dedicar a nossa atenção a uma coisa de cada vez e por mais do que poucos minutos. Analisa-se a análise da discussão política enquanto a política não discute as políticas que justificam a sua existência, encurtada por esta falta de atenção que lhe conseguimos dedicar. Fala-se de tudo, menos do que se deveria falar, numa viagem entre temas e lugares que nunca sai do lugar. É esta a liderança que temos e este o reflexo do que a liderança- ou a falta dela - produz em cada um de nós: distância e vazio.