Panela de pressão

Em todas as frentes, a guerra continua e seguimos sem saber o que fazer. Em alguns casos, não há nada a fazer mas, na maior parte, tudo está por fazer. Dos professores que andam há décadas - na verdade nunca conheci a classe sem estar em luta - às lutas de poder que respeitam à nossa pequena política, incluindo as grandes lutas do poder mundial - que arrisca a destruir tudo de uma vez -, o mundo precisa abrandar e reconhecer que está tudo mal. Ou quase, porque quando ligamos a televisão ou abrimos o jornal, apesar de não faltarem boas notícias - porque as há - a miríade de acontecimentos que se atropelam limitam a sua compreensão e acabamos a discutir coisas que nem conhecemos, com comentadores que fazem disso profissão, tal como se estivessem a dar uma aula aos coitadinhos que não percebem nada do assunto.