De ânimo (e bolso) leve

Afirmou um membro da CML que não foi de ânimo leve que decidiram fazer um palco- altar no valor de mais de quatro milhões de euros. Haja fé porque noção não há. Um ajustezinho à noção é que era, em vez do ajuste directo à empresa que, só por mero acaso, até conta com um ex-ministro no seu conselho de administração. E que, também por mera coincidência, tem um espaço de comentário em prime time na TV nacional. As portas abrem-se facilmente e, no caso de Paulo Portas - e de outros - Deus não fecha uma porta e abre uma janela. Está mesmo tudo escancarado para os lados da política nacional, com unidades de missão cuja missão equivale à missão impossível de não dar demasiado nas vistas em relação às relações que subjazem a esta reunião de amigos: dois já foram contratados (é bem pagos) pela sua, obviamente, excepcional aptidão técnica e intelectual, e outros andam por ali a dar apoio.