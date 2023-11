No café do bairro, alguém grita a plenos pulmões. O que nos sobra de fervor futebolístico falta-nos em interesse pela vida social e política. Portugal vai a votos em Março. Até lá, líderes partidários, candidatos a líderes, e líderes que nunca o serão, vão digladiar-se na comunicação social.

