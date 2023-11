Começa quase sempre de forma inesperada e termina com a expressão do arrependimento por não ter sido diferente, mesmo sabendo que o diferente seria sempre diferente do que imaginamos e o que imaginamos, impossível de imaginar de forma diferente. Falo do e se que nos persegue quando pensamos nas mais diversas escolhas que já fizemos na vida - porque, inevitavelmente, somos confrontados com escolhas - e pensamos no que poderia ter sido se a escolha fosse diferente. Acontece que temos apenas o momento presente. Qualquer escolha faz-se com as ferramentas e a informação de que dispomos naquele período, sem com isso poder antecipar o futuro - que ainda não existe - ou alterar o passado - que já deixou de existir - e, portanto, no momento em que a decisão se impõe, escolhemos. E sabemos que nem sempre o fazemos bem, mesmo conscientes de que não temos como descobrir onde nos levaria outra opção ou sequer, se qualquer uma das outras hipóteses teria um resultado melhor. Melhor? O que é escolher bem? É seguir o coração ou a razão? É fazer uma tabela de vantagens e desvantagens para a tomada de decisão ou ignorar tudo e ouvir a intuição? O que é a intuição? Como descrever - ou medir - um sentimento que não sabemos explicar, construído com base em todas as nossas percepções e experiências, que nos diz que o caminho é aquele e não outro, sem argumentar de forma racional? Decidimos o possível. Sempre.