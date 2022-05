Descansar. Em 3, 2, agora!

As redes sociais são parte da equação de burnout porque cultivam a ideia - errada - de que conseguimos tudo e que podemos ser bons em tudo. Não. Não podemos.

Se vos disser que escrevo com a energia habitual, minto mas se vos disser que não me apetece escrever, também estarei a mentir. Apetece-me recostar e ouvir o som do vento na copa das árvores, permitindo-me a pausa tantas vezes negada a troco de algo que nem sabemos identificar. Conheces a sensação?