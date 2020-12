Natal 2020: vamos a contas, aquelas que ninguém quer fazer?

Daqui a uns dias é Natal e sinto que estamos a fazer de conta(s) que está tudo bem. Nas notícias apresentam os números, falam nas recuperações, há comparações com outros países, depois rabanadas e restrições, casos de polícia e outros tantos que interessam assim-assim ou quase nada. Em directo, um programa sem guião, ou grande noção, rouba-nos a atenção. As coisas estão mal, mas podiam estar pior, pensamos, enquanto nos agarramos à esperança no futuro para continuar, e aos programas improvisados para desanuviar. Pergunto-me como será o Natal dos que estão sem trabalhar há meses, dos que ficaram agora desempregados e dos que saltitam entre biscates para fazer face à vida.Portugal é um país no masculino e, como qualquer homem, incapaz de fazer duas coisas em simultâneo, por isso, na era Covid, é como se não tivéssemos mais doenças para tratar ou preocupações para alinhar. A vida interrompida tem continuado, numa farsa montada à frente dos nossos olhos e, mesmo no conforto da secretária na qual vos escrevo, é impossível ignorar o estado de calamidade que se avizinha. Se sairmos à rua percebemos que há fome e que a miséria espreita entre sorrisos de quem apenas quer o regresso à normalidade. O que é a normalidade?Há tempos, dizia-se assim, sobre o encerramento do Majestic no Porto: "nem na 2ª Guerra Mundial fomos obrigados a fechar". Na 2ª Guerra Mundial fugíamos de bombas. Em Portugal, não havia fartura e, apesar da Guerra, estivemos em paz. A guerra foi mundial, envolvendo a maior parte dos países. A pandemia é global, envolvendo todos os países, porque apenas algumas ilhas remotas escapam. Dos onze países que, em Novembro, estavam sem casos, nove são ilhas no Pacífico. Dos outros, pouco se sabe.Fugimos de algo que não se ouve e ainda menos se vê, que se propaga à velocidade da luz e cujo impacto é tão ou mais grave do que o das bombas entre 1939 e 1945. Estamos em guerra com um inimigo que nos conhece e do qual pouco ou nada sabemos, que é mutante e se configura mortal a vários níveis, aniquilando, à sua passagem, uma economia capitalista de mercado, sustentada numa sociedade de consumo que se consome a si própria. Portugal é um país de baixos salários, de gente pobre e de uma geração de jovens que está viver pior do que os seus pais. Não vale a pena esconder esta realidade através de filtros de instagram ou de uma felicidade que se usa apenas nas redes, repetida na televisão ou na fila à porta das lojas. Uma passagem, rápida, por um qualquer centro comercial mostra a dura realidade da época em que nos encontramos, com promoções a rondar os 40% e filas à porta das lojas com preços mais acessíveis, numa clara tentativa de não deixar morrer o espírito, mesmo que, na carteira, o espírito se tenha esfumado.A extensão do prazo para acesso às moratórias dos créditos à habitação, educação e empresas vem esconder muitos constragimentos de liquidez, fazendo arrastar um problema que se tornará cada vez maior. A economia voltou a parar e nem as injecções financeiras, na ordem dos trilhões, através do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, vão conseguir equilibrar a economia e finanças na maior parte do mundo. De onde vem tanto dinheiro?Estamos verdadeiramente tramados a menos que algo mude, estruturalmente, na nossa sociedade, economia e mentalidade. Depois da grande crise, vivemos os últimos anos em recuperação, diminuindo a pobreza e exclusão social. Melhorámos, o salário mínimo tem subido, volta novamente a subir, mas continuamos muito longe da média europeia. Será o nosso nível de vida comparável ao da Europa? Somos um país pequeno, em dimensão, com uma cultura de insegurança e dependência que procura garantias onde não existem. E como se sai daqui? Partindo a loiça toda. Responsabilizando quem tem de ser responsabilizado e, em vez de nos alhearmos nas redes sociais ou assistir a programas de TV que nos distraem desta realidade, procurarmos informação, participarmos activa e civicamente na sociedade. Preocuparmo-nos e não esperarmos que alguém o faça por nós. Falar é fácil…Posso ser idealista ou fantasiar, mas a qualidade das empresas e dos nossos serviços, bem como das nossas contas públicas, apenas pode dar o salto a partir do momento em que se paguem salários que permitam ter uma vida sem fazer contas (todos os dias) à vida. Não escondamos mais: não é com 665€ por mês que se faz uma vida, que se pode pensar no futuro ou poupar para uma eventualidade (e elas existem). Em Portugal temos tendência para falar do país maravilhoso que temos, cheio de sol e luz. Apenas isso, porque no saldo do que entra nas nossas contas e aquilo que tem de sair, não há nada de maravilhoso. Pior ainda, no Natal. Este Natal.