Limpezas de Primavera

Este Inverno foi longo e escuro, numa tentativa de nos fazer perceber o que queremos evitar: quem somos e porque somos. Desta vez, não apenas a nível individual, uma espécie de imersão pessoal que nos confronta com a nossa vulnerabilidade, mas também global, numa outra imersão, colectiva, mais difícil de explicar.

A chegada da Primavera acarreta quase sempre, espirros, olhos a lacrimejar e, enquanto uns agradecem a chegada dos dias mais compridos, de sol mais intenso ainda sem temperaturas estivais, outros desesperam até à chegada do Verão. A Primavera é igualmente tempo de limpezas, aquelas que viram a casa do avesso para limpar os cantos que o Inverno escondeu. Este Inverno foi longo e escuro, numa tentativa de nos fazer perceber o que queremos evitar: quem somos e porque somos. Desta vez, não apenas a nível individual, uma espécie de imersão pessoal que nos confronta com a nossa vulnerabilidade, mas também global, numa outra imersão, colectiva, mais difícil de explicar.