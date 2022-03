Saudade não é o mesmo que saudosismo

Saudade é uma daquelas palavras que, dizem, não tem tradução mas que faz sempre pensar que há muitas coisas que não têm tradução. A cerimónia deste ano dos óscares é disso um bom exemplo e deixou-me com saudades do tempo em que vários actores e personalidades mediática se juntaram para ficarem juntos numa fotografia. O impacto foi tão grande que o Oxford Dictionary escolheu selfie para palavra do ano. Estávamos em 2014 e não sabíamos que éramos felizes. A 86.ª cerimónia dos Óscares foi apresentada por Helen DeGeneres e tornou-se num dos mais afamados momentos dos óscares: a selfie que tirou, durante a cerimónia, rodeada de actores famosos, tornou-se na fotografia mais retweetada de sempre em apenas uma hora. O ano de 2014 já lá vai e, na altura, vivíamos ligados, todos conectados, mas era tudo diferente. Éramos diferentes e não sabíamos no que o mundo se poderia tornar. A culpa é sempre da Internet.