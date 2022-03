Até onde vai a estupidez humana

Haja o que houver, a Rússia está a acelerar um processo em curso de destruição do mundo. Lamento atirar-vos a verdade à cara mas desde 2021 que deveríamos ter alterado radicalmente as nossas acções para preservar e garantir a vida no Planeta. E o que fazemos? Nada.

Somos estúpidos. Só podemos ser muito estúpidos se não aprendermos com a história, se optarmos por ignorar os factos, se não conseguirmos reconhecer os erros do passado, se insistimos em repetir o que está provado não resultar. Aplica-se a tudo na vida, das coisas mais pequenas aos momentos decisivos do indivíduo e da humanidade. A situação em que nos encontramos é um desses momentos, em que escolhemos ser estúpidos, preferimos acreditar que o dinheiro pode resolver tudo e que dinheiro é poder. E quando não houve nada para comprar? O que fazer ao dinheiro? E quando tiver sido destruído para garantir a expansão do poder? Que império no vazio? Que poder restará a quem nada tem para governar porque nada resta? Que dinheiro poderá comprar um mundo que se auto-destruiu e que o poder ajudou a destruir? Simples: nenhum. Por isso só podemos ser muito imbecis se acreditarmos que a conquista de poder nos levará a algum lado além do nada.