Eu não sei, mas quero saber

Querer saber é o princípio de tudo e, na maior parte dos casos, não queremos saber. Fala-se muito em empatia, mas por muito que nos expliquem que é mais do que de sermos capazes de nos colocar no lugar do outro, não queremos saber. E não queremos saber porque não é connosco, querer saber obriga a prestar atenção e estamos a perder a capacidade de nos concentrarmos.



Querer saber obriga a saber ouvir e estamos numa sociedade ensurdecedora, na qual todos têm algo a dizer e ninguém que os queira ouvir. E porque razão é tão importante saber ouvir? Porque só assim talvez consigamos atingir esse patamar de sermos capazes de nos colocarmos no lugar do outro.



O #pridemonth acaba amanhã, mas o orgulho LGBTQ+ deve continuar porque há ainda muito a fazer no que toca a respeito, aceitação, direitos, liberdades e garantias. Escrevo a frase pensando que há muito fazer em tantas outras áreas e movimentos, e penso que (quase) todas resultam de uma tensão entre o que a sociedade, como um todo, define, e o que os indivíduos, enquanto membros dessa sociedade, desejam para si.