No calor abrasador de Julho, a ideia de voltar às aulas parece longínqua mas em breve as grandes superfícies terão a entrada da loja repleta de material escolar.Há quatro semanas o Governo declarava um regresso às aulas com medidas focadas na recuperação das matérias e planos alternativos: um ano lectivo mais longo com pausas mais curtas, mais professores disponíveis mas também, maior distanciamento nas salas de aula e uso de máscara. Como em tantos outros domínios, cada vez mais me convenço que a pandemia que ainda vivemos é uma oportunidade perdida para revermos muitos aspectos da forma como vivemos em sociedade, na qual a escola tem um papel determinante, sempre secundarizado.Portugal nunca investiu de forma séria na educação até lhe apertarem os calos, segredando que, ou atingíamos a média europeia, ou não havia mais dinheiro para ninguém. Ainda que a escolaridade obrigatória gratuita exista desde o século XIX, nessa altura importava saber ler, escrever e contar e, já nesse tempo, há registo de pseudo-sucessos. O problema foi agravado durante o Estado Novo na sua estratégia de doutrinação em torno da ideia de Deus, Pátria e Família, desvalorizando o ensino e a própria população, especialmente feminina, transformada em fada do lar. Em meados do século XX estávamos na cauda da Europa e foi a pressão internacional a obrigar à tomada de medidas para erradicar o analfabetismo no país. No final do século, a preocupação ideológica desvaneceu-se a favor de uma abordagem para nos tornar mais competitivos, com metas para cumprir até 2020, relativas ao abandono escolar, frequência do ensino superior e aprendizagem ao longo da vida. Foi preciso mostrar serviço através de programas que nos levam à recta da meta. O que quer dizer que temos vindo a atingir resultados mas tal não significa que tenhamos aprendido alguma coisa: ensinar e aprender nem sempre andam a par e passo e a prova está neste período de confinamento, no qual alguns alunos rapidamente perceberam como expulsar o professor de uma sala Zoom.O que aprenderam os miúdos com as aulas virtuais?Apesar das palmas, merecidas, é importante não esquecer que muitos professores mergulharam de repente no século XXI para poderem continuar a trabalhar, o que nos diz qualquer coisa sobre o próprio sistema educativo, fundado numa estrutura difícil de compreender, de concursos, colocações e pouca estabilidade: muitos professores estão desactualizados, outros desmotivados e muitos são professores por falta de opção o que quer dizer que, num país tão pequeno, faltam opções para cada um seguir os seus sonhos, formar-se naquilo que verdadeiramente gosta e encontrar uma forma de trabalhar e ser remunerado.Há muitas décadas que algumas áreas do saber e do conhecimento são ruas sem saída, sem integração dos profissionais no mercado de trabalho porque, em algumas áreas, não há mercado. E não há mercado porque falta visão nas empresas. E falta visão porque não há dinheiro. E não há dinheiro porque não há investimento, porque não há mercado. Falta-nos dimensão em número e capacidade financeira ao mesmo tempo que acreditamos num desígnio sebastianista que espera soluções, esquecendo-se que viver é arriscar e arriscar é fazer por tentar, apanhar os cacos quando não corre bem e, principalmente, recomeçar. Aqui nem sempre dá para tentar, menos ainda recomeçar. Talvez por isso sejamos excelentes lá fora e uns eternos saudosistas do "e se" quando estamos cá dentro.