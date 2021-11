Do black ao green: menos é cada vez mais

Começa no black, passa a cyber e torna-se verde, mas todos estes dias dedicados ao consumo revelam o lado negro da sociedade, da sua evolução e do paradoxo em que nos encontramos: somos detentores da tecnologia e do saber, incapazes de desenvolver uma estratégia para salvar o Planeta. Neste processo dialético, entre o pragmatismo da ciência e o lirismo do comportamento, vamos consumindo para nos definimos enquanto pessoas e nos afirmarmos enquanto membros da sociedade, a mesma que caminha, dia após dia, para um abismo intencional.