Afinal, a cena do momento não é o politicamente correcto, é o politicamente incorrecto ou uma estranha forma de Ventura

Tinha prometido a mim mesma que não iria voltar aos temas da actualidade político-social, mantendo-me fiel a essa missão de procurar uma vida mais natural e sustentável, distante dessas manias em demonizar palhinhas de plástico, comprando outras, de papel ou bambu, num acto de puro consumismo e, ainda mais longe, da afirmação de que vamos todos morrer e de que a culpa é do plástico. A culpa não é da ferramenta mas de quem a usa, de quem escolhe o caminho - ou processo - , mais fácil e mais curto, que dá menos trabalho ou sai mais barato, sem pensar nas suas consequências a médio e longo prazo. Sobre isso lá voltaremos porque, como aquelas promessas que fazemos enquanto enfiamos passas na boca sem mastigar - na verdade não acreditamos em nada daquilo e até detestamos uva-passa, especialmente aquelas que nos dão nas festas, raquíticas, com sabor a sabão e, por isso, cumprimos a tradição sem saborear - como essas promessas, também esta, de não voltar aos temas da política, do disparate, da corrupção (principalmente moral) e da discussão de valores, já lá vai. Acho que a hashtag correcta é mesmo o aforismo de Beyoncé porque… #sorrynotsorry, já escrevi sobre eleições e Joacine, mas calei-me em relação ao Ventura para não lhe dar atenção.

Contudo, depois de, há dias, vos ter falado sobre o politicamente correcto, venho agora dizer que, afinal, estava enganada. O que está a dar é ser politicamente incorrecto, usando argumentos no limiar da abjecção, perfeitos para a estupidificação humana, especialmente aquela que já tem tendência para ser um bocado estúpida ou, para ser politicamente correcta, obtusa. É uma palavra mais cara e mais bonita… O problema da comunicação é sempre este: falarmos para sermos ouvidos, considerando não o que queremos dizer mas o que o outro quer ouvir e, verdade seja dita, há muitos que, secretamente, querem ouvir o que Ventura e seus acólitos têm para dizer. Ou será que é isso que querem, na verdade, dizer, mas falta-lhes a coragem para o fazer? É a tal auto-censura de que falava e que mina todas as causas: as boas e as menos boas que é como quem diz, as más.

A comunicação é o exercício da retórica e, esta, a forma de transformar o banal em exercícios de eloquência: por vezes uma diarreia verbal que ninguém entende, outras vezes, uma mensagem simples ascende à noção de valor universal. Aconteceu e foi noticiado nesta revista, e não há retórica que mascare a declaração reaccionária de um deputado que sugere que outro seja deportado. Se o que o outro disse é questionável? Pode ser. Mas, estratégias de cliques à parte, um título é sempre o mais importante da história e, apesar desta não se resumir ao título, este é determinante porque a sugestão de deportar um cidadão é tudo menos metafórica. Ora, o que interessa aqui, mais do que essa ideia constitucionalmente duvidosa e, mais ainda, do que o que motivou a afirmação de André Ventura, é mesmo o que acontece quando, no marasmo do politicamente correcto, alguém diz o que todos (ou boa parte deles) pensam: André Ventura está no limiar de se tornar um líder extremista pop e nem um líder pop, menos ainda um extremista, são coisas bonitas de se ver.

O radicalismo não é novo e existe quando se reúnem as condições perfeitas: crise económica e social, crise de valores e, principalmente, medo. Entre as duas grandes Guerras o medo era o de um novo conflito e, o problema, a economia. Hoje, o medo é o do fim do mundo e o problema, novamente (ou ainda…) económico. Ideal para uma retórica inflamada, suavemente debitada aos nossos incautos ouvidos... caem os menos informados, os alheados, os distraídos e os mais vulneráveis. Sobram poucos, portanto.

Importa, ainda, pensar porque raio isto acontece e, sobretudo, porque raio isto acontece agora: a ferida colonial é um tabu no qual não se deve mexer, porque inflama; a nossa cultura cívica não é tabu mas é uma ferida que cicatriza sempre mal e, por isso, está sempre inflamada, com a abstenção a representar mais do que os votantes possam querer dizer. No entretanto um polícia leva uma dentada e parte a boca toda a quem o mordeu, o Xicão toma conta da direita conservadora e fala num outro tipo de abstenção e, no dia em que estala o verniz nos social media por causa de uma declaração irónica - mas muito inflamada e intencionada - a tendências no twitter mostram, como quase sempre, futebol. Se isto não é uma valente inflamação da moral, não sei o que será. Depois queixem-se quando a anarquia chegar ao poder.