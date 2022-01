Há 59 minutos

Acabou. A revolução silenciosa que se faz com uma palavra

As relações entre as pessoas - sobretudo casais - nunca estiveram tão fragilizadas. Atribui-se responsabilidade à incapacidade para gerir uma relação, para saber ouvir, para ceder e aceitar, quando na realidade falta dizer que o lado feminino de cada relação deixou de aceitar boa parte do que sempre se tomou por certo. E aceitável.