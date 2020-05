Imagino que todos conheçam a expressão popular do mexilhão… é a que me ocorre para falar sobre o cenário actual dos pequenos e médios negócios porque, por muito que queiram dourar a pílula para falar sobre medidas, a verdade é que há quem esteja com a corda na garganta, sem saber o que fazer enquanto o lay off não chega e a várias entidades aparecem para verificar recomendações que não têm a força de Lei.Para os que gostam muito de colocar rótulos nos discursos, não defendo interesses, partidos, políticos ou partidários porque há muito que deixei de acreditar na política e nos políticos, nas relações, ligações e dependências que decorrem desse sistema criado para servir a sociedade e os cidadãos e que, corrompida pelos seus próprios interesses, não serve ninguém. Acredito que a política é uma missão, um serviço que se presta a uma causa maior, a da democracia e do bem comum pelo que, transformar uma missão numa profissão é promover a sua própria alienação.Há quem abdique, temporariamente, da sua vida a favor da política, e os que transformam a política na sua vida, criando uma engrenagem que muito discute e pouco resolve. O problema não é local e nem Portugal é pior do que outros países. É, contudo, um país pequeno, dominado por uma certa incompetência, usurpação e violação que começa e acaba sempre na conivência pacífica de quem se senta a ver notícias que nos desviam a atenção do importante, para os assuntos mais quentes: hoje sobre as praias, amanhã, quem sabe? Esquecem-se de nos dizer exactamente como vamos resolver o problema dos bancos - aos quais continuamos a dar dinheiro -, dos restaurantes que vão fechar, das empresas em falência, dos lay offs que ficaram por fazer ou dos que, por falta de rendimentos, já estão na fila do banco alimentar.Somos um país pequeno na dimensão e generoso no coração mas o problema acessório que a Covid-19 acarreta não se resolve com paninhos quentes, canja de galinha ou um grande coração. A pobreza espreita, a miséria escondida já está à vista e há milhares de famílias sem saber como vai ser o dia de amanhã.Dizem que Portugal " tem os piores gestores da Europa ". Nas empresas, de pequena ou grande dimensão, é sabido que trabalhamos demais porque passamos o dia a apagar pequenos focos de incêndio, criados por uma administração central que cobra primeiro e discute depois, burocrático até mais não, com uma estrutura legislativa confusa, por vezes arcaica, com sobreposições e contradições que coloca, sobretudo, as pequenas empresas numa camisa de forças que as impede de crescer, prosperar e, principalmente, arriscar. Podemos ter os piores gestores da Europa mas, provavelmente, teremos também os piores governantes, num processo histórico de alternância entre a direita e a esquerda que nunca conseguiu manter isto direito tempo suficiente para a economia estabilizar e prosperar sem os apoios comunitários, sem a dívida aumentar ou, ao contrário, sem a factura pagar. O que pensar de quem faz carreira política sem nunca ter experimentado a vida fora do Parlamento ou ter exercido uma profissão digna desse nome, que nunca se deparou com um lay-off por pagar ou uma segurança social que não dá resposta? O que dizer de um ambiente empresarial que permite criar empresas na hora mas que exige uma sabática de 5 anos após uma insolvência? Nada. Venham as notícias das pessoas na praia.