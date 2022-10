As palavras importam: stress e burnout

Afirmar que aquilo que dizemos, pensamos ou sentimos (verbalizando) é importante é nada mais, nada menos do que absolutamente redundante. A vida, contudo, é feita de pequenas redundâncias, palavras que nos enchem ou, pelo contrário, destroem a alma. Deixar passar o Dia Internacional da Saúde Mental sem falarmos da importância que as palavras que usamos têm na qualidade do nosso bem-estar é ignorar que somos os nossos piores inimigos. Porque somos. Por pressão ou medo - ou medo da pressão - a verdade é que somos cada vez mais os que vão, sem vergonha, afirmando os seus medos e fantasmas, os seus problemas, pressões e depressões, normalizando (essa importação barata da conjugação de palavras ‘tornar normal’) aquilo que é tão banal quando ir ao médico por uma constipação. Somos dados a muitos medos, vergonhas, pudores e embaraços. Acabamos fechados sobre nós mesmos, sem partilhar as dores de crescimento com quem, como nós, está a crescer. Porque estamos todos no processo, uns mais conscientes do que outros, uns mais acordados e outros melhor preparados mas todos no processo. Chama-se mudança e ocorre a cada momento da nossa vida, mesmo quando pensamos que nada está a acontecer. Parece um texto new age assim-assim transcendental mas é apenas a constatação de facto do que gostamos tanto de ignorar: somos diferentes todos os dias e todos os dias temos uma nova oportunidade para sermos diferentes. Não é fantástico?