A raiz de todo o mal: comprar

Numa sociedade baseada no consumo, enquanto elemento que define a identidade individual, não comprar pode ser libertador e o grito de alerta de que a sociedade, no geral, precisa. Sobre isto de compras, todas as indústrias estão debaixo de fogo mas é a indústria da moda que está sob maior escrutínio com regulamentação cada vez mais apertada, novas tendências de consumo e um consumidor que, apesar de mostrar não querer saber, está cada vez mais preocupado e consciente. Neste processo, o que pode ter o novo primeiro-ministro britânico a ver com a sustentabilidade na moda? Aparentemente nada, na verdade, muito.