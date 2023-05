Educação, sem ética e integridade? (II)

No último artigo, enunciei dados e contextos, prejuízos e perigos, decorrentes da falta ou insuficiência de políticas de transparência, ética e integridade. Em resumo, expus um estado de arte preocupante no qual o currículo escolar público nacional não tem nenhum domínio ou tema obrigatórios sobre ética, transparência e integridade, e o fenómeno corruptivo. Neste domínio, as crianças estão entregues, até à idade adulta, à sorte do seu contexto familiar, económico e social, ou mesmo escolar, por ausência de referencial obrigatório daquelas matérias de aprendizagem em qualquer nível de educação e ciclo de ensino (da educação pré-escolar ao ensino secundário).