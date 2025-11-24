Humanidade em Obras

Invadiram uma escola na Nigéria sequestraram cerca de 300 alunos e professores. Na sede do Bloco de Esquerda, no site esquerda.pt, na espuma de Mariana Mortágua e na antiquíssima modelo Aparício, imperou o silêncio violento.
Manter bocas fechadas diante de um massacre é pactuar com o terrorismo. Na Nigéria. Sim, Nigéria. Invadiram a Escola Santa Maria, na comunidade de Papiri, município de Agwara e sequestraram cerca de 300 alunos e professores. Cinquenta crianças conseguiram fugir das mãos sanguinárias. As restantes, 250, e os 12 adultos, continuam, algures, nesse país inundado de jihadistas.
Não foram homens armados, como escreve alguma imprensa desatenta, que protagonizou o sequestro. Quem invade uma escola e rapta inocentes é tudo menos homem armado. Este tipo de carniceiro não merece, sequer, microscópico cuidado gramatical. Terroristas, esse é o adjectivo a ser usado. São os mesmos sanguinários que, em junho passado, durante a noite, atacaram a comunidade de Yelwata, no Estado de Benue, composta maioritariamente por cristãos. O crime matou 200 pessoas, crianças e mulheres, na maioria.
António Guterres, lá na cadeira maior na ONU, condenou e o Papa também. Em Portugal, na sede do Bloco de Esquerda, no site esquerda.pt, na espuma de Mariana Mortágua e na antiquíssima modelo Aparício, imperou o silêncio violento. Agora, novembro, a mesma mudez.
Sobre a desgraça no Sudão, idem, idem, aspas, aspas, não lhes interessa o sofrimento vestido de violações, fome, bombardeamentos e deslocações de cristãs, porque Israel não se encontra envolvido. Se lhes interessasse, a la cardume, que teriam enrolado o lenço ao pescoço, e ido de flotilla com a tal pseudo ajuda humanitária que tanto prometeram levar a Gaza, e, afinal, nem um litro de leite magro pelo canudo.
O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.
Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.
Agora, com os restos de Idan Shtivi, declarado oficialmente morto, o gabinete do ministro Paulo Rangel solidariza-se com o sofrimento do seu pai e da sua mãe, irmãos e tias, e tios. Família. Antes, enquanto nas mãos sangrentas, nem sequer um pio governamental Idan Shtivi mereceu.
