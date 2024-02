Correntes invisíveis: vítimas que se mantêm com os agressores

Todos nós gostaríamos de acreditar que, se estivéssemos numa relação abusiva, sairíamos o mais rápido possível desta. Certamente que, no momento em que fossemos agredidos, seja física, seja verbalmente, tal marcaria o fim da relação, certo? Mas se tal fosse tão linear, porque é que nos deparamos com situações em que vítimas permanecem com os seus agressores durante décadas? Estudos apontam para uma média de 8 anos e meio a 13 anos e esta realizado pode fazer-nos questionar "Porque é que não procuraram ajuda ou partilharam as suas experiências com alguém?"





No fundo, o que não falta, nestes casos, são verbalizações repletas de ignorância como "a culpa é delas, quem lhes mandou ficar na relação?" ou "se ela fosse mesmo vítima nem tinha engravidado dele". Contudo, a chave para compreender estes comportamentos nunca deverá ser culpabilizar a vítima. A verdade é que, por detrás deste fenómeno, estão processos psicológicos importantes e que muitos de nós desconhece.





Em Portugal, 1.296 pessoas foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, no último trimestre de 2023, com 6.973 ocorrências de Violência Doméstica participadas à PSP ou à GNR. Com tão grande número de situações, se é verdade que há quem saia de uma relação abusiva mal esta se inicie, também não deixa de ser uma realidade que muitas vítimas permanecem nestas relações.Diversos fatores podem ser atribuídos à incapacidade de uma vítima sair de uma relação abusiva. Em primeiro lugar, algumas pessoas neste tipo de relações tendem a focar-se nos aspetos positivos da relação (por exemplo, o amor sentido pelo/a parceiro/a), em vez de se focarem nos aspetos negativos (o abuso), para conseguirem lidar com a realidade vivida. Nestes casos, é comum compararem as suas situações com as de outras vítimas ("a minha situação é muito menos grave do que a dele/a, por isso não é abuso"), o que, inadvertidamente, pode levar à sensação de que se deveria estar grato pela relação que se tem ("ao menos ele/a não me bate dessa maneira"). Por outro lado, pessoas que atribuem a responsabilidade da violência aos parceiros também têm uma maior probabilidade de saírem da relação, enquanto pessoas que se autoculpabilizam pelo sofrimento sentido tendem a manter-se. Por outras palavras, vítimas que têm pensamentos como "eu mereci ter sido esmurrado/a, porque não fiz o que ele/a pediu" têm uma probabilidade maior de ficar na relação do que vítimas que pensam "eu não fiz o que ele/a pediu, mas ele/a não tem o direito de me esmurrar".Outras vezes, há uma dificuldade em reconhecer se se vive, ou não, numa relação de abuso. É preciso existirem agressões físicas? Insultos contam? Esta incerteza, que é mais comum em situações de violência verbal, sexual, ou psicológica, aumenta a probabilidade de as vítimas permanecerem nas relações.Mas nem sempre a permanência numa relação abusiva é consequência da percebida inação da vítima. Apesar de a maior parte das vítimas tenderem a reportar as suas experiências de abuso, uma grande percentagem destas não é auxiliada. Esta falta de suporte familiar ou social leva a que sintam que não têm "por onde ir", a não ser permanecer onde estão. Se existirem filhos, maior a probabilidade de permanecerem na relação.Mais complexo ainda, muitas vítimas desenvolvem o que se chama de "desamparo aprendido", isto é, quando somos expostos a sucessivos fracassos ou a eventos fora do nosso controlo, eventualmente aprendemos a desistir de mudá-los, sentindo-nos debilitados pela crença de que estes vão voltar a ocorrer no futuro. A incapacidade de mudar um evento num momento é, assim, generalizada para todos os momentos. Em situações de violência doméstica, uma vítima que é agredida independentemente do que faça ou diga, aprende que qualquer que seja a sua atuação, a agressão vai acontecer. Assim, aprende que nada do que faça vai alterar a sua situação.Este desamparo aprendido, por sua vez, diminui a motivação da vítima para procurar ajuda (já que sente que tal será inútil), o que, associado a uma falta de suporte da família ou da comunidade, contribui ainda mais para a sua permanência numa relação abusiva.Vemos, assim, que não é porque a vítima é "fraca" ou "ignorante" que permanece numa relação abusiva. Basta perceber o que se segue após a denúncia para concluir que uma vítima tem mesmo de ter muita coragem para enfrentar a dúvida e olhar que sobre ela vai recair, por parte de determinados profissionais e serviços. A postura atual da nossa sociedade, que coloca indiretamente a responsabilidade e a culpa do sofrimento da vítima na mesma, quase mais do que no/a agressor/a, deve ser dissipada e minimizada, pela compreensão de que há um conjunto de fatores que contribuem para esta permanência.Acima de tudo, temos de reconhecer que, se não estivermos dispostos, enquanto sociedade, a estar atentos aos sinais de abuso e a mantermos uma postura de não julgamento em relação às vítimas e de abertura à ajuda, então estaremos a contribuir ainda mais para um fenómeno que, anualmente, mata milhares de pessoas em todo o mundo.