Após um sofrido processo de mais de dois anos, no passado dia 8 foi finalmente aprovada a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética. Não deixa de ser caricato que, em 2024, num país que exporta competentemente sol e tempo ameno, a pobreza energética seja um tema absolutamente fundamental. Porventura mais caricata ainda é a displicência com que o tema tem sido tratado, evidenciada pela demora na aprovação da Estratégia.





Em Portugal faz frio sobretudo cá dentro – nas nossas casas, nos nossos serviços, nas nossas escolas… O frio que faz lá fora não se compara ao de outras geografias. A pobreza energética é, por isso, muito menos consequência das condições naturais e muito mais sintoma de uma enfermidade social. No final das contas, o problema é autoexplicativo: trata-se, antes de mais, de pobreza pura e simples (refletida em salários em constante compressão, contrastando com o aumento progressivo do custo dos bens e serviços essenciais); e denota, além disso, deficiente estruturação e funcionamento do setor energético (manifestada em preços voláteis e desacoplados de quaisquer objetivos socioambientais).





Mais crónicas do autor Há 21 minutos O frio que faz cá dentro O combate à pobreza energética é indissociável da resposta à urgência climática que atravessamos, desde logo porque os dois fenómenos comungam de várias causas – a desigualdade social, a tirania da indústria fóssil e a mercantilização das necessidades básicas inerentes à dignidade humana. 08 de janeiro A periferia do centro Portugal tem duas faces como Jano: boas leis, por um lado; fraca capacidade e vontade de as implementar, por outro. Eternamente a tentar parecer centro e a ser, na realidade, periferia. Mostrar mais crónicas

O combate à pobreza energética é indissociável da resposta à urgência climática que atravessamos, desde logo porque os dois fenómenos comungam de várias causas – a desigualdade social, a tirania da indústria fóssil e a mercantilização das necessidades básicas inerentes à dignidade humana. Além disso, num cenário de disrupção climática, como é aquele em que vivemos e com tendência para agravar, os fatores externos que concorrem para a pobreza energética tendem a agudizar-se: ondas de calor e de frio cada vez mais frequentes e extremadas, tornando cada vez mais difícil a regulação térmica das habitações. Trata-se, portanto, de uma luta de frente comum. A reabilitação profunda do edificado, a instalação de sistemas de climatização mais eficientes e a transição para modos de produção de energia renováveis e descentralizados, porventura as ações chave para combater a pobreza energética, são também medidas cruciais para responder à urgência climática. Baixam-se os custos e eleva-se o conforto para as famílias ao mesmo tempo que se reduzem as emissões de gases com efeito de estufa e se põe em marcha a transição energética. Acresce ainda o efeito colateral de reforçar a soberania energética nacional, autonomizando o país da oligarquia fóssil que financia os mais insidiosos regimes autocráticos do globo.A Estratégia de Combate à Pobreza Energética finalmente aprovada reconhece esta conexão fundamental e tem a virtualidade óbvia de ser um passo em frente num caminho que mal começou a ser trilhado. No entanto, o respetivo mérito só poderá ser avaliado em face do sucesso ou insucesso da sua implementação prática.Se, por um lado, a pobreza energética expõe aquilo que nos une, por outro, ela é reflexo daquilo que nos separa. Aquilo que nos une são as construções completamente impreparadas para fazer uma regulação térmica elementar em pleno séc. XXI, os preços abusivos da energia e a falta de acesso a tecnologias eficientes de climatização dos espaços. O que nos separa são as assimetrias socioeconómicas, de literacia digital e de acesso à informação, marcadas sobretudo ao longo do eixo litoral/interior e espaço urbano/espaço rural. Reconhecer uma e outra dimensão do problema é absolutamente crucial para que a implementação da Estratégia possa almejar o sucesso.Por um lado, sendo a insuficiência energética dos edifícios transversal a todo o país, a intervenção a este nível deve ser a espinha dorsal dos planos de ação. Os apoios à aquisição de bombas de calor ou sistemas de aquecimento é obviamente insuficiente se os edifícios não estão preparados para reter o calor ou o frio, exigindo constante utilização desses sistemas e gerando, inevitavelmente, custos com eletricidade incomportáveis para as famílias.Por outro lado, as assimetrias nacionais devem modelar do início ao fim os planos de ação. Criar programas de apoio que exigem candidatura através plataformas online exclui as populações sem acesso aos meios digitais, começando pelos mais velhos e passando pelas famílias sem ligação permanente à internet. Aliás, a mera exigência de candidatura aos programas esquece as comunidades isoladas com escasso acesso a informação sobre programas governamentais. De Trás-os-Montes ao coração do Alentejo, passando pelos bairros esquecidos das grandes metrópoles, os lugares onde a intervenção é mais necessária são também aqueles com menor acesso às ferramentas digitais, à informação e a fontes de financiamento complementares.Levar a sério a tarefa de combater a pobreza energética exige, por isso, encará-la como aquilo que ela é: um problema estrutural e, ao mesmo tempo, um reflexo das assimetrias nacionais. Faz frio cá dentro, um pouco por todo o país; mas o frio que faz não é igual em todo o lado.