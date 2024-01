Alta velocidade no País do alcatrão

A única alta velocidade que até ao momento chegou a Portugal foi aquela que tem caraterizado a atuação do atual governo demissionário e a respetiva bancada parlamentar na aprovação de projetos na reta final do mandato. Entre os projetos aprovados encontra-se o concurso para concessão do primeiro troço da linha ferroviária de alta velocidade que ligará Lisboa ao Porto. Há muito prometida, a alta velocidade chegará (esperemos) finalmente a Portugal.





Uma das principais bandeiras da modernização do país nas últimas décadas tem sido a expansão incessante da rede rodoviária. Numa sociedade saída de um longo período de obscurantismo e tacanhez, o automóvel rapidamente se tornou um símbolo social. Por um lado, a classe média que se formou e afirmou no pós-25 de Abril encontrou no automóvel uma forma de saciar a fome de conforto material que vinha da ditadura. Por outro lado, a rodovia representou uma promessa de vitalização do interior pobre e abandonado que havia sofrido especialmente com o isolamento das décadas anteriores. Em face deste cenário, a expansão da rede rodoviária tornou-se um ativo político fundamental, mobilizado por ambas as forças políticas que se têm sucedido no governo do país.





Se a necessidade de melhoria da rodovia nacional na aurora da democracia é inquestionável, a insistência nessa narrativa totalizante durante quase cinco décadas já não o será. Apesar dos inúmeros exemplos vindos de fora, por cá fomos insistindo na ideia, entretanto obsoleta, de que modernizar o país era construir mais e melhores autoestradas. Somos hoje o segundo país da Europa com mais quilómetros de autoestrada por habitante e o único cuja rede de autoestradas é, em extensão, superior à rede ferroviária ativa. Paradoxalmente, a expansão descontrolada da rodovia não "ligou o país" nem contribuiu para revitalizar o interior esquecido. Ao invés, fomentou fenómenos de suburbanização e aprofundou as desigualdades, alimentado a dependência do automóvel, cada vez mais sentida como irreversível.O subproduto deste processo foi o abandono da ferrovia, verificado no encerramento sucessivo de linhas, na deterioração do material circulante e no permanente adiamento do projeto de alta velocidade. Herdamos hoje uma rede ferroviária insuficiente e profundamente assimétrica, comboios lentos e constantemente atrasados (muitas vezes em consequência da insegurança das linhas) e condições de operação do setor lamentáveis, quer para os utilizadores quer para os trabalhadores.O estado deplorável da ferrovia em Portugal é especialmente censurável num momento de agudização das crises ecológica, social e económica. O setor dos transportes (dominado massivamente pelas emissões do transporte rodoviário) é responsável pela maior fatia de emissões de gases com efeito de estufa, superando de forma significativa setores como o da energia e da indústria. Além disso, é um dos únicos setores cujas emissões continuam a aumentar, em contrassenso com os objetivos de descarbonização. Simultaneamente, a crise inflacionária e a crise da habitação atiram as pessoas para as periferias mal servidas de transportes públicos, aprofundando as desigualdades sociais. Nas cidades de média dimensão, o crescente congestionamento rodoviário, por falta de alternativa, mina a qualidade de vida das populações, roubando em tempo o que dá em stress e ansiedade. O interior está cada vez mais isolado, povoado apenas por estações de comboios desativadas e pela desesperança dos (tantos) que não podem deslocar-se de automóvel.A aprovação do concurso para o primeiro troço da alta velocidade não deve, por isso, ser empolada. No país do alcatrão, há muita linha para percorrer no caminho de revitalização da ferrovia, desconstruindo o mito desenvolvimentista da expansão rodoviária infinita e construindo uma ferrovia digna, com uma rede abrangente e territorialmente equilibrada e com comboios eficientes, regulares e de qualidade. A alta velocidade, sendo fundamental, não é nem pode ser, por si só, a panaceia nacional.