A periferia do centro

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Portugal ocupa, há muito, a posição de periferia do centro. Parte da Europa (em especial, da União Europeia) e, por inerência, do Ocidente integra o centro em relação ao resto do Mundo. Ao mesmo tempo, mantém a incontornável posição de periferia da Europa, eternamente relegado para o grupo dos países do Sul da Europa, que "não se governam nem se deixam governar". Já quando ainda mantínhamos o Império Colonial, posicionando-nos, pela força, como centro em relação às colónias, pelo resto da Europa se escarnecia que "África começa nos Pirenéus", sublinhando o caráter periférico da Península Ibérica em relação à Europa "civilizada".

Como destacaram, a seu tempo, Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, a atitude de periferia do centro tornou-se identidade nacional, sobretudo entre as elites políticas. Na política pública, é absolutamente pervasivo o desejo de pertencer ao clube dos iluminados, de ser tão Europa quanto a Europa do Norte. Em muitas matérias, as propostas legislativas e a legislação em Portugal são pioneiras e ambiciosas – grandes objetivos e palavras sonantes. Todavia, a jusante surgem os problemas: a falta de implementação da legislação vigente, a inação da administração, a morosidade dos tribunais, a seletividade da aplicação da lei por compadrio e facilitismo – ficando irremediavelmente comprometida a efetiva realização prática daqueles objetivos e palavras. É precisamente aqui que sobressai a periferia que há em nós. Portugal tem duas faces como Jano: boas leis, por um lado; fraca capacidade e vontade de as implementar, por outro. Eternamente a tentar parecer centro e a ser, na realidade, periferia.

O Ambiente é um dos campos por excelência desta dissociação. Em 1976, fomos pioneiros ao inserir na Constituição o direito ao ambiente e em 1987 aprovámos a primeira Lei de Bases do Ambiente. No entanto, este ímpeto ambientalista nunca se traduziu numa proteção ambiental que nos possa orgulhar. Antes pelo contrário, a concretização dos objetivos de proteção ambiental foi constantemente atropelada pela corrida impulsiva e não planeada para o crescimento económico, em nome da elevação do prestígio nacional.

No final de 2021, em mais um momento histórico da política ambiental portuguesa, a Assembleia da República aprovou, com largo consenso, a Lei de Bases do Clima. Tanto cá dentro como lá fora, o documento foi louvado: é compreensivo, abrangendo praticamente todos os setores da sociedade, e inclui algumas disposições pioneiras – por exemplo, utiliza conceitos como os de ‘justiça climática’, ‘empregos para o clima’ e ‘refugiado climático’, que são, do ponto de vista jurídico-político, extremamente interessantes. Mais uma vez, afirmámo-nos ao centro.

O diploma entrou em vigor no início de 2022 e contém inúmeras disposições que exigem do Estado português seguimento concreto – ora a criação de estratégias, planos e programas que concretizem os objetivos gerais ali fixados, ora a instituição de mecanismos de participação cívica, ora a elaboração de inventários e de orçamentos que permitam alinhar a atividade do país com as metas de redução de emissões fixadas. Muitas destas ações deveriam ser realizadas no prazo de 1 ou 2 anos. O ano de 2023 foi, portanto, o primeiro em que se venceram prazos da tão aplaudida Lei de Bases do Clima. Nenhum deles foi cumprido. Com o inaugurar de 2024, aproxima-se, a 1 de fevereiro, o vencimento de outra leva de prazos. Dois anos depois, o diploma continua praticamente inaplicado. Mantemo-nos, portanto, fiéis ao nosso espírito periférico. O que fica sobremaneira evidente quando o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, reagindo a esta realidade, se defende afirmando que Portugal irá antecipar a meta da neutralidade carbónica para 2045 (em vez de 2050) e que "é um dos países mais avançados da União Europeia em termos de transição climática". Como as metas não se cumprem sozinhas, estas declarações são mais uma manifestação caricata do espírito da elite política nacional: para compensar a falta de aplicação concreta da lei, prometemos aumentar a sua ambição abstrata. Continuamos, portanto, a querer parecer ser, em vez de nos focarmos em ser efetivamente; continuamos a iludir-nos com uma aparência de progresso de referência externa, empenhando esforços mínimos para a concretizar internamente.