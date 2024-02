O fim do mundo não será televisionado

No primeiro episódio do podcast "Um pouco mais de azul", Rita Taborda Duarte apresenta uma poderosíssima apologia da literatura e da arte em geral como meios de conexão com a realidade distópica que vivemos, em alternativa ao alheamento provocado pelos noticiários televisivos. A autora relata um particular episódio em que se confrontou com a desumanização a que estamos sujeitos todos os dias em horário nobre: num debate televisivo sobre os bombardeamentos atrozes que fustigam Gaza, o ecrã foi dividido em três, sendo as duas laterais ocupadas pelos comentadores, que debatiam em abstrato as atrocidades em curso enquanto, na faixa central do ecrã, se sucediam imagens de inimaginável sofrimento humano. Progressivamente, o espetador vê-se imunizado perante o horror, habituando-se à sucessão interminável de imagens cruas de violência como uma espécie de "pano de fundo" de discussões intelectualizadas e abstratas. Paradoxalmente, a desumanização tem o seu expoente máximo no confronto incessante com expressões visuais brutais de morte, estropiação, pânico e horror. A normalização da barbárie é o resultado inevitável do modelo informativo dos canais televisivos: dos ciclos de notícias de 24 horas ao sensacionalismo, passando pela exaustão dos temas e pela monetarização do choque. Num cenário dantesco como este, talvez outros modos de aproximação à realidade sejam, como refere Rita Taborda Duarte, preferíveis como veículos da catarse coletiva de que urgentemente necessitamos.



Esta pequena estória é ilustrativa do alheamento progressivo que tem sido fomentado pelas transformações no estilo de noticiário oferecido ao público. Verifica-se uma dessensibilização pela saturação mediática, fruto quer do abuso do suporte visual quer da irreflexão sobre a mensagem transmitida. O formato do noticiário televisivo é cada vez menos rigoroso e sério, tratando, com uma ligeireza típica do entretenimento, os assuntos mais preocupantes dos nossos dias. Num tempo de múltiplas crises, em que o absurdo e o impensável se materializam diariamente, este fenómeno deve suscitar particular preocupação.



Praticamente metade do mês de janeiro apresentou temperaturas absolutamente anormais. Aquele que é, tipicamente, o mês mais frio do ano apresentou temperaturas a rondar os 20ºC em várias regiões do país, durante vários dias seguidos. Este quadro, que deveria suscitar alarme generalizado, tem sido noticiado com uma leviandade vergonhosa. A referência às "temperaturas primaveris" é, em regra, acompanhada por imagens de praias, refrescos e pessoas em roupas de verão. Comentam-se os corajosos que ousam dar um mergulho no mar e as atividades ao ar livre que o tempo propicia. Numa ou outra passagem colateral são mencionados os "recordes" de temperaturas, raramente incluindo qualquer reflexão aprofundada sobre as causas e consequências desta anomalia. Em nenhum espaço televisivo há lugar a uma análise crítica e ponderada do fenómeno climático bem como da ação necessária. A sucessão de imagens de sol e mar chega a ser obscena, atirando-nos coletivamente para um estado de alheamento. Forma-se uma bolha ilusória que nos separa irremediavelmente da realidade. O absurdo torna-se mundano e nós, enquanto espetadores, tornamo-nos insensíveis.



Esta ornamentação da ameaça civilizacional está hoje por todo o lado. Na forma como são abordados os movimentos de extrema-direita em franca ascensão pelos vários cantos do mundo; na reportagem de guerra, cada vez mais desumana, insistindo em representar visualmente corpos e almas despedaçados; na cobertura dos incêndios florestais e outras catástrofes, saturada de imagens de fogo, de lágrimas e de cadáveres; e até nas peças televisivas sobre a inflação e subjacente crise económica, quase cómicas no estilo em que são realizadas, como se se tratasse da roda da sorte do programa da manhã.



O espírito do nosso tempo é um espírito de desesperança e, cada vez mais, de medo. Velhas e novas ameaças assombram o futuro próximo, sentindo-se no ar o peso esmagador da leveza extrema. O retrato mais expressivo disso é o estilo que o noticiário televisivo assumiu: tudo é, simultaneamente, brutal e recreativo. O espetáculo é absoluto. Por isso mesmo, é urgente re-humanizar e re-sensibilizar. A catástrofe e o terror não nos podem ser indiferentes. Talvez um regresso à forma escrita nos ajude a fazer isso. Não podemos ver o sol se olharmos para ele diretamente. Do mesmo modo, o espetáculo impede-nos de captar o essencial: a perda da nossa humanidade partilhada.