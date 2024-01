Levantados do chão

No espaço de pouco mais de duas semanas, o debate nacional revolveu-se em torno de duas questões relacionadas com a temática da migração: por um lado, discutiu-se a "fuga" dos jovens portugueses, a propósito do recente relatório do Observatório da Emigração segundo o qual cerca de 30% dos jovens portugueses com idades entre os 15 e os 39 anos vivem fora do país; por outro lado, reemergiu a empoeirada retórica anti-imigração, à boleia dos discursos xenófobos de uma extrema-direita a renascer das cinzas da democracia social, que vê na praça de Martim Moniz a grande ameaça civilizacional. A exiguidade do lapso temporal dentro do qual a esfera pública foi ocupada pelos dois tópicos traz ao de cima um paradoxo subliminar: só uma profunda dissonância cognitiva justifica que, num país de emigrantes, o discurso anti-imigrantes consiga ganhar significativa tração. Em toda a casa portuguesa há um elemento da família, mais ou menos alargada, que emigrou – da tia que está há décadas em França até ao primo que se aventurou no Luxemburgo. Não deixa, por isso, de ser surpreendente que a figura do imigrante possa ser tão facilmente utilizada como bode expiatório para as – legítimas – frustrações dos portugueses que resistem em território nacional. Seria de esperar que em nós houvesse uma capacidade particular para reconhecer o valor inestimável do acolhimento empático daqueles que procuram melhores condições de vida num país estrangeiro.

As migrações serão um dos grandes desafios deste século. O reconhecimento de que nos encontramos na "era da ebulição" global não permite conclusão diversa. A alteração profunda dos padrões climáticos regionais e o agudizar da severidade das catástrofes e dos eventos meteorológicos extremos colocarão em marcha milhões de pessoas: a Organização Internacional para as Migrações aponta para números a rondar as centenas de milhões de migrantes climáticos até 2050, admitindo a possibilidade de a figura chegar à casa dos milhares de milhão. Os números são facilmente compreensíveis em face das previsões mais recentes do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. Regiões inteiras do globo tornar-se-ão inabitáveis, ao passo que muitas das demais enfrentarão cenários de seca extrema duradouros e frequentes, inundações repentinas e massivas ou tempestades com potencial para destruir subitamente comunidades inteiras. Embora o grau de severidade dos referidos impactos dependa do nível de aquecimento alcançado (o que significa que o esforço de mitigação dos próximos anos será absolutamente fundamental), o processo está em curso e alguns dos impactos já não podem ser evitados. Recordem-se as cheias no Paquistão que desalojaram 33 milhões de pessoas ou a seca severa no Corno de África que afeta 20 milhões de pessoas, tendo levado à deslocação de 2,2 milhões de pessoas só na Etiópia e Somália e colocado cerca de 15 milhões de crianças em situação de desnutrição aguda.

O fenómeno migratório é, portanto, um dado adquirido. Não só lá fora, note-se, mas também cá dentro. Basta pensar no panorama dantesco que começa a ganhar forma no Alentejo, em virtude da escassez de água. Perante tal inevitabilidade, o modo como, coletivamente, escolhermos abordar a questão migratória determinará, em grande medida, o tipo de sociedade que teremos. A narrativa que construímos hoje sobre a migração será a primeira pincelada no quadro do nosso futuro coletivo, não só enquanto nação, mas enquanto humanidade.

É, por isso, especialmente pesaroso observar o debate centrar-se em questões utilitaristas. A recorrente linha argumentativa segundo a qual os imigrantes ou não querem trabalhar ou se apropriam dos empregos dos cidadãos nacionais, martelada por um certo populismo à procura de lucrar com a indignidade das condições de vida da população, torna o debate rudimentar: foca-se em demonstrar que a Segurança Social lucra com os imigrantes e que os imigrantes ocupam maioritariamente postos de trabalho em que há escassez de oferta de mão-de-obra nacional. Queda-se esquecido, no meio desta verbosidade, o essencial: a democratização e melhoria transversal das condições laborais, habitacionais e socioculturais. Além disso, fica completamente obscurecida a ideia fundamental de que a dignidade humana não se conquista, nem pela nacionalidade, nem pelo trabalho, nem pela integração; a dignidade é intrínseca à pessoa humana. Como magistralmente nos ensinou Saramago, para nos levantarmos do chão, teremos de nos levantar todos. A dimensão do desafio que enfrentamos não se coaduna com uma humanidade amputada.