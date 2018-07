As casas que nos envergonham

Depois da tragédia de Pedrógão Grande, foi comovente a solidariedade que se gerou de norte a sul do país.

Anónimos, empresas, jovens e menos jovens. Foram milhares aqueles que se deixaram sensibilizar pelas imagens grotescas que chegavam e que retratavam um cenário de devastação que tomou a vida de 66 pessoas e de muitas outras que perderam familiares, que viram as chamas destruírem bens que amealharam uma vida inteira.

De forma individual ou em grupo, enviaram milhares de donativos e milhares de euros em donativos. Era tudo tão pesado e trágico que ninguém seria capaz de imaginar o que se passou a seguir.

Era suposto estes donativos serem canalizados para ajudar à reconstrução de casas de 1ª habitação. Ou seja, canalizados para aqueles cuja vida foi súbita e repentinamente afectada pelos incêndios. Mas não. Se é verdade que o PSD já tinha alertado para a enorme confusão e atraso na reconstrução, para a discricionariedade das reconstruções, para a divergência do número de casas ardidas referido pelo Governo ou constante no Fundo Revita, o pior foi tornado público recentemente.

Terão existido casas reconstruídas de pessoas que não tinham a sua residência permanente na zona afectada à data dos incêndios. Por outro lado, há casas de pessoas que efectivamente foram afectadas pelos incêndios e que eram de 1ª habitação que continuam exactamente como o fogo as deixou.

Para além do chique-espertismo abjeto em torno da tragédia humana do que se passou em Pedrógão, é particularmente grave este episódio. Porque abala a confiança que as pessoas têm nas instituições – recorde-se de que há suspeitas que tenha havido compadrio político local nestas situações, nas pessoas e na sociedade em geral. Aliás, a onda de solidariedade que se gerou em Outubro foi bem menor do que nos incêndios de Junho, a que não será certamente alheio o facto de nessa altura existirem já muitas dúvidas quanto à forma como foram utilizadas as ajudas e os donativos entregues quatro meses antes.

Importa referir que este tipo de postura e de mentalidade é transversal à sociedade portuguesa e só se combate desde muito cedo na vida de cada um de nós. Com uma cultura de maior exigência, de intolerância face a situações de injustiça ou de corrupção, fazendo de nós também colectivamente melhores. E isto faz-se através da Educação. Porque infelizmente as mentalidades não se mudam por decreto.