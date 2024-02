Hormonas, saúde e envelhecimento

Todo o homem deseja viver muito tempo, mas nenhum homem quer ficar velho - Jonathan Swift (1667-1745)

Altura agora para nos debruçarmos sobre um outro fator responsável pelo nosso envelhecimento e que tem de ser bem-encarado se quisermos chegar novos a velhos saudáveis – o declínio, com a idade, da nossa produção hormonal.

Em clínica, temos encontrado um significativo número de pessoas sofrendo de doenças de maior ou menor gravidade, que podem ser efetivamente melhor acompanhadas com a modulação dos seus equilíbrios hormonais, colocando-as, com apertada vigilância médica, nos níveis que tinham quando eram mais jovens e pela adoção de alterações saudáveis dos seus estilos de vida.

Hoje há evidência científica quanto baste que confirma que uma vigilância atenta das deficiências hormonais e uma correta suplementação em função dos resultados obtidos na sequência da medição do perfil hormonal, permite otimizar a saúde física e psicológica, além de prolongar o tempo de vida.

Do mesmo modo que a partir de determinada idade são inevitáveis, numa larga franja de pessoas, os problemas nos olhos – o astigmatismo, a miopia e a presbitia (vista cansada, habitual em 67% de pessoas a partir dos 40 anos) -, também a partir de determinada idade são habituais as carências hormonais com nefastas consequências.

Descobertas no final do século XIX, as hormonas – do grego ormao, que significa evocar ou excitar – são mantidas em equilíbrio entre si por um complexo sistema de autorregulação.

As hormonas endócrinas (também existem as exócrinas, libertadas para um canal específico), são substâncias produzidas pelo organismo, mais propriamente pelas glândulas do sistema endócrino e por alguns neurónios especializados, em quantidades microscópicas, quais mensageiros químicos produzidos recorrentemente para atender a necessidades fisiológicas do organismo, transportadas pela corrente sanguínea do órgão em que são produzidas para o órgão de destino.

Além do tecido adiposo que se comporta como um órgão endócrino, também a glândula pituitária (hipófise), a glândula pineal (epífise), o timo, as glândulas adrenais, o pâncreas, os testículos e os ovários são alguns dos órgãos que segregam as hormonas, responsáveis por funções tão diversas como o crescimento, o desenvolvimento do corpo, as mudanças na puberdade, as funções sexuais e reprodutivas, o humor, a atividade do sistema imunitário ou a manutenção da temperatura corporal, entre muitas outras.

A partir dos 30 anos, o hipotálamo, que controla a libertação das hormonas, vai perdendo capacidades e a produção hormonal reduz-se entre 1 e 2% por ano. Virtualmente, aos 50 anos, teremos metade das hormonas que tínhamos aos 25.

Precisamente por isso, para gozar em plenitude a nossa saúde, convém estar alerta e ter noção daquelas que estão em déficit para, repondo os seus níveis, assegurarmos que o nosso organismo se manterá o mais jovem possível.

Continua a haver muita falta de informação sobre a menopausa (mulheres) e andropausa (homens).

Embora estas fases de vida sejam determinantes no percurso de homens e mulheres, elas são ainda muito mal-entendidas.

Sabendo que todos almejamos uma melhor qualidade de vida, torna-se extremamente importante compreender e aprender a lidar melhor com elas.

É aqui que as hormonas bio idênticas entram em jogo.

Afinal o que são hormonas bio idênticas?

Resumidamente são substâncias que ao contrário das sintéticas têm uma estrutura isomolecular igual às que os nossos órgãos estão habituados a produzir.

Elas são um importante segredo para suportar o envelhecimento com melhor qualidade.

Uma reposição hormonal, melhor, uma modulação hormonal, já que esta expressão pressupõe equilíbrio entre todas elas, exige, sempre sob supervisão médica, após o pedido da respetiva análise – perfil hormonal - duas regras de ouro: - serem bio idênticas e começar com doses baixas e ir subindo gradualmente até atingir os níveis ideais.

E os benefícios podem ser vários. Entre outros:

Na mulher - melhoria dos níveis de energia e humor; diminuição da massa gorda; aumento do tónus muscular; melhoria do desejo sexual e da performance; diminuição das rugas; proteção dos ossos contra a osteoporose; eliminação da secura vaginal; relações sexuais mais satisfatórias; melhoria dos afrontamentos; melhoria da memória e da concentração.

No homem - melhoria dos níveis de energia; melhoria do tónus e da massa muscular; melhoria da resistência ao exercício; melhoria do desejo sexual e da performance; melhoria da memória e da concentração; sono mais reparador; cabelo mais forte; diminuição das dores articulares; melhoria da saúde óssea; proteção nas doenças cardiovasculares.

Quais são as principais hormonas que podem ser doseadas?

A "Vitamina" D, Pregnenolona (hormona da memória), DHEA (hormona da juventude), cortisol (hormona do stresse), aldosterona (hormona diurética), melatonina (hormona do sono), TSH, T3, T4 (hormonas da tiróide), insulina, hormona de crescimento, testosterona, progesterona, estradiol, estriol, estrona, FSH e LH.

Agora deixo-vos uma curiosidade...

O tão demonizado colesterol tem um papel mais que importante na produção das nossas hormonas – Colesterol, um falso dogma com 60 anos – gerando, de facto, com a ajuda do magnésio, a mais importante de todas elas – a "vitamina" D – além de ser o "bisavô", "avô" e "pai" de hormonas esteroides (que provêm de colesterol), tão vitais para a nossa existência, como a pregnenolona, DHEA, progesterona, testosterona, estradiol e estriol.

