Voar nas asas de Félix

É verdade que foi lançado por Rui Vitória, mas rapidamente recebeu sinais contraditórios por do anterior treinador das águias. Com jogos em que passou de titular para a bancada, sem grande sentido, parecia que estava a perder a motivação e o encanto do seu futebol. Mas Bruno Lage chegou e João Félix soma três jogos a titular com tantos outros golos marcados.

Um prodígio. Um artista. Sem medo de arriscar. Sem vergonha da sua idade. Tal como só os verdadeiros craques (com talento, mas também com muita personalidade) conseguem demonstrar. Aqueles que acompanhavam os escalões de formação do Benfica, não podem ficar surpreendidos com a qualidade da mais jovem promessa made in Seixal. Na época passada, entre a equipa B e os juniores, João Félix marcou 22 golos em jogos oficiais (seis dos quais na Segunda Liga). Números assinaláveis e prometedores para um avançado que, apesar da tenra idade, já revela grande instinto goleador. Esta temporada, com a equipa principal dos encarnados, marcou por seis vezes. O último disparo certeiro foi contra o V.Guimarães e garantiu a presença nas meias-finais da Taça de Portugal onde o Benfica irá defrontar o Sporting, outro adversário frente ao qual João Félix já "facturou" na época em curso.

Por vezes, não se resolvem todos os males de uma equipa com a mudança de treinador. E há vários exemplos em que até começa a correr bem, mas depois voltam os problemas do passado. Situação da qual o Benfica ainda não está livre, naturalmente. Basta ver o que aconteceu com o Real Madrid: depois de afastar Lopetegui, apostou no "interino" Santiago Solari e pareceu que o assunto estava resolvido. Não demorou muito, contudo, para que se esgotassem os efeitos positivos da "chicotada psicológica" e que os maus resultados regressassem ao Bernabéu.

A história de Bruno Lage, para já, começou bem. Mudou o sistema táctico para 4x4x2 e deu uma nova vida à equipa através de todo o talento de João Félix (que tem feito uma grande dupla com Seferovic desde a lesão de Jonas). Na semana em que se ficou a saber que o novo técnico das águias vai ficar no cargo até final da época, João Félix também falou desta nova fase do conjunto da Luz desde a entrada de Lage: "Podemos dizer que as coisas mudaram. Temos estado todos juntos a puxar para o mesmo lado e isso é muito importante numa equipa."