Não há coração para a Premier League

Nas últimas épocas, as poderosas formações da Premier League foram caindo antes do derradeiro encontro (excepção feita ao Liverpool na época passada) e logo vinha o argumento de que o campeonato era muito exigente e fazia com que as equipas inglesas chegassem esgotadas à fase das decisões na Champions. O que se vê agora, porém, é outra coisa. O oposto. O pedal é outro. Mais acelerado, mais constante, muito diferente. Ao espírito combativo que sempre caracterizou o futebol inglês, juntou-se a técnica e o conhecimento táctico de outros países, mas sem retirar esse poder e resiliência. Apesar de terem muitos jogos em cima das pernas, conseguem vencer adversários que deveriam estar mais frescos. Veja-se o caso do Barcelona que fez descansar mais de meia equipa antes do jogo da última terça-feira perante um Liverpool que não o pôde fazer. E veja-se o que foi a entrega de uns e outros.



Para os ingleses, a coisa nunca acaba até acabar. "Until the fat lady sings", já dizem eles nessa alusão à ópera. É esse o espírito que aplicam na Premier e que têm transportado para esta edição da Champions. Bem patente na inscrição da camisola de Salah: Never Give Up (Nunca Desistas). Não é só ter muito dinheiro, não é apenas ter alguns dos melhores jogadores do mundo (claro que isso ajuda muito, mas não serviu ao Barça e ao PSG, por exemplo). É, sobretudo, conseguir que essas equipas e esses profissionais de excelência mantenham o mesmo foco e a mesma garra quando tudo parece perdido. E isso não se consegue apenas por ter mais pernas e mais pulmão. Consegue-se pela mentalidade. Consegue-se, acima de tudo, pelo coração. É aí que reside a maior diferença entre as equipas inglesas e quase todas as outras.

Antes da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, tudo parecia encaminhado para uma final entre espanhóis (Barcelona) e holandeses (Ajax). Mas esta tem sido a edição das reviravoltas históricas. E metade dessas tem o carimbo de equipas inglesas. Começou nos oitavos-de-final com o Manchester United, frente ao Paris-Saint Germain, numa vitória por 3-1 depois da derrota em casa por duas bolas a zero. E agora, em dois dias seguidos, continuou, de forma inesquecível, com o Liverpool e o Tottenham. Pelo meio de tudo isto caiu o Ajax, que até tinha recuperado de duas desvantagens nos terrenos do Real Madrid e da Juventus. E também convém lembrar o que o FC Porto fez à Roma (de 1-2 para 3-1).Ao todo, são seis recuperações nos jogos a eliminar. Não há memória de algo assim. Tem sido um banquete do melhor que o futebol pode oferecer. Com acção, drama, euforia, incerteza no resultado, grandes equipas, grandes jogadores e golos decisivos nos últimos minutos. Com tudo aquilo que faz do futebol um jogo mágico. E, novamente, com uma final inglesa, algo que já não acontecia desde 2008 (quando o United, de Ronaldo e Nani, bateu o Chelsea, de Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira, que ficou fora desse jogo).