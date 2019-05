Foi uma espécie de segunda juventude. Um regresso ao prazer de jogar depois dos últimos tempos conturbados que passou no Real Madrid. Casillas deixou tudo isso para trás, entrou no carro, viajou até Portugal e encontrou uma nova casa onde pôde voltar a ser feliz. Um lugar onde lhe deram valor, carinho e a responsabilidade de se poder manter ao mais alto nível. Podia ter ido para os Estados Unidos ou para o Médio Oriente, ganhar muitos milhões e ter uma vida descansada, mas preferiu a competição a sério. E assim começou esta história. Naquele verão de 2015, o FC Porto não contratou apenas um grande guarda-redes. Contratou uma lenda. Um dos melhores de sempre da história do jogo.

Actualmente, entre os que ainda estão no activo, a dimensão de Iker Casillas só encontra paralelo em Gianluigi Buffon, rival de tantas vezes dentro de campo e amigo fora dele. O italiano foi um dos muitos craques que enviou uma mensagem ao guarda-redes dos dragões durante o susto da última quarta-feira. O dia em que as rivalidades ficaram de lado (nem poderia ser de outra forma) e todos se uniram no mesmo desejo, vontade e preocupação: que Iker ganhe esta batalha, que Iker recupere, que Iker possa voltar aos relvados. Mas, acima de tudo, que possa viver bem e feliz durante muitos anos.

Para aqueles que, como eu, têm a mesma idade de Casillas, a nossa memória futebolística está recheada de episódios em que o espanhol foi o grande protagonista. Logo a começar pela sua estreia na equipa principal do Real Madrid, apenas com 18 anos, em 1999, lançado por John Toshack (que orientou o Sporting em 1984/85). O treinador galês chegou a recordar esse primeiro dia do resto da longa carreira profissional de Casillas: "Recordo-me de vê-lo a jogar contra o Athletic, viu-o na baliza e pensei: 'Mas o que é que eu fui fazer?', porque as balizas eram enormes e ele era muito pequeno." Iker, porém, nunca se intimidou pelo tamanho de tudo o que estava à sua volta e rapidamente se tornou um gigante em casa própria no Bernabéu e na selecção espanhola.

É ele um dos grandes responsáveis pela conquista do Mundial de 2010. Primeiro por negar aquele penálti a Cardozo, nos quartos-de-final contra o Paraguai, numa altura em que o jogo ainda estava empatado (os espanhóis ganhariam 1-0 com um golo de David Villa). Segundo, e bem mais importante, por aquele "paradón" com o pé direito ao remate de Robben no minuto 62 da final (momento imortalizado numa estátua). É por essas e por outras que merece a alcunha de "San Iker" no país vizinho. Depois, veio o prolongamento, o golo de Iniesta e a festa da selecção que melhor futebol jogou em África do Sul. E ainda houve o beijo. Aquele beijo em Sara Carbonero. Com as lágrimas de emoção de um homem que acabava de ser campeão do mundo.

Casillas é tudo isto. O enorme guarda-redes e o ser humano educado e tranquilo que sabe não entrar em guerras mesmo nos piores momentos: como a fase no Real Madrid em que teve graves problemas com José Mourinho, mas manteve-se em silêncio para não prejudicar a equipa. É um exemplo de fair-play e cavalheirismo. Um senhor. E este susto que o seu coração lhe pregou não foi mais do que outra grande defesa que conseguiu fazer. Os dragões não têm um guarda-redes qualquer. Está ali um campeão do mundo, sim, mas também um campeão da vida. E assim vai continuar.