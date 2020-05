"Depois do tremor de terra que destruiu três quartas partes da cidade de Lisboa, os sábios do país não encontraram meio mais eficaz de prevenir a derrocada total do que dar ao povo um belo auto-de-fé; fora decidido pela Universidade de Coimbra que o espetáculo de umas quantas pessoas a arder em fogo lento, em grande cerimonial, era o segredo infalível para impedir a terra de tremer.»

"Cândido", Voltaire

Não vale a pena perder muito tempo sobre André Ventura e Quaresma. André Ventura é uma criança petulante que diz palavrões para chamar a atenção dos pais, mas logo depois larga numa birra porque os pais lhe ralharam pelos palavrões que disse. Como os políticos da sua estirpe pelo mundo fora, proclama o repúdio do sistema como meio de ingressar nele (não é por acaso que vem do PSD, como outros líderes do género vieram de partidos de sistema antes de migrarem para os populismos). Nunca foi visto a contribuir para uma discussão aprofundada e fundamentada do que quer que seja (a não ser talvez na tese de doutoramento que enjeitou), pelo que é escusado esperar dali grande coisa, como já aqui escrevi.

Falemos antes de Monforte.

Monforte não pode mais viver neste medo. "Nesta incerteza, nesta insegurança, neste medo, neste receio".

Na enxurrada de notícias pandémicas passou-me debaixo do radar a comoção gerada em Monforte pelo noticiado "assalto" de "cidadãos de etnia cigana" ao quartel de bombeiros local, na noite de sábado, 18 de Abril. Uma reportagem do portal Sapo com profusas citações do presidente da Câmara local, Gonçalo Lagem, conta um lado da história. O outro lado não aparece na reportagem, mas suspeito que não será difícil de contar.

Ao que parece, na noite de sábado, 18 de Abril, um grupo de 40 pessoas terá "invadido" o quartel dos bombeiros voluntários locais, "exigindo" socorro para "uma criança que supostamente teria perdido os sentidos", de acordo com o presidente da Câmara. O grupo, "em vez de acionar o 112, como seria normal, decidiu ir para o quartel dos bombeiros pedir socorro", explicou Gonçalo Lagem ao Sapo. Sucede que, por causa da pandemia, o quartel estava de portas fechadas e com instruções para só sair se acionado pelo 112. Chegando lá e vendo o edifício encerrado, "bateram às portas, deram murros e pontapés. Alarmaram o corpo de bombeiros que lá estava [...]. Inclusive havia lá duas raparigas que ficaram em pânico, bloquearam completamente. Ficaram todos super assustados. Houve essa pressão, esta forma de atuação, de intimidar e de querer a todo o custo que abrissem", conta o presidente da Câmara.

Jaime Marta Soares, o ex-autarca da bola que ganha a vida como bombeiro incendiário, não fez por menos: escreveu ao Presidente da República a exigir medidas. E medidas vêm a caminho. Gonçalo Lagem (eleito pela CDU, quem diria!) encontrou a cura para o medo: a Câmara exigiu ao Governo "diretrizes corajosas de cima para baixo" e anunciou um contrato local de segurança que vai incluir a instalação de câmaras de vídeo-vigilância em vários pontos da vila. O acordo inclui outro tipo de medidas, de prevenção e de integração social da dita comunidade cigana – e é notório o esforço do autarca para se referir a ela de forma não racista ("temos de estar a escolher as palavras para poder prestar declarações", desabafa a certo ponto). Nem sempre consegue, mas tenta.

Seguramente, se isto se tivesse passado nos subúrbios de Lisboa, em vez de numa vila de 1300 almas no Alto Alentejo, já estaria afinado o coro de vozes a protestar o racismo do presidente, contra o coro de vozes em sua defesa. Não é essa a discussão que importa. O racismo, se existe neste caso, é claramente uma manifestação de medo. Medo de uma população contra outra, vista como estranha, externa, perigosa. E como não achá-lo, se essa população outra dá em invadir o quartel de bombeiros a meio da noite?

Não estava lá, não conheço a comunidade cigana nem o presidente da Câmara nem a generalidade dos seus munícipes. Mas desconfio que a parte crucial deste conflito reside em três palavras, três apenas: "como seria normal". Voltemos ao relato de Gonçalo Lagem: "um grupo de cidadãos de etnia cigana, com uma criança que supostamente teria perdido os sentidos, em vez de acionar o 112, como seria normal, decidiu ir para o quartel dos bombeiros pedir socorro".

Eu acho que o grupo, com uma criança inanimada nos braços, não deu de barato que o normal era chamar o 112. Achou talvez que o 112 se limitaria a ligar para o quartel dos bombeiros e achou que, para isso, mais valia irem lá eles, seria mais rápido. Não sabiam provavelmente que há um protocolo que, em tempos de Covid, manda fechar as portas do quartel. E vendo as portas fechadas, bateram à porta. E estando desesperados com uma criança sem sentidos nos braços, bateram com força e gritaram. Eu talvez fizesse o mesmo. Mas eles eram muitos. E amedrontaram quem estava lá dentro.

Monforte vai ter câmaras de vídeo-vigilância. Uma vila de 1300 almas no Alto Alentejo vai ter câmaras de vídeo-vigilância apontadas aos seus cidadãos 24 horas por dia porque, justifica o presidente, "Não podemos mais viver nesta incerteza, nesta insegurança, neste medo, neste receio". Se alguém quer saber porque é que o Chega está a roubar votos ao PCP no Alentejo, está aqui a explicação. Entretanto, perto de minha casa, em S. João do Estoril, mesmo em frente ao forte onde Salazar caiu da cadeira, um outdoor publicitário colocado por um movimento cívico apela "Não tenha medo de ter medo". Fique com medo e fique em casa, anda uma peste à solta pelas ruas.

"Os sábios do país não encontraram meio mais eficaz de prevenir a derrocada total do que dar ao povo um belo auto-de-fé."

Em Portugal, a pandemia caiu em cima de uma população habituada à perda, à degradação lenta da sua própria dignidade. O confinamento empurrou muita classe média, os precários e a economia informal para a fila dos bancos alimentares. O resto de nós tem medo de perder o pouco que lhe resta (porque as certezas reconfortantes, essas já as perdemos há dez anos). Estamos frágeis como animais acossados e prontos a saltar uns sobre os outros. E isso é tão verdade junto às muralhas do forte Salazar como dentro das ruas vigiadas de Monforte.

Além das câmaras, a Câmara anunciou a construção de uma cerca em torno do quartel de bombeiros. Mas a solução não é fortificar quartéis, nem vigiar as ruas com câmaras policiais. Na "invasão" de Monforte faltou informação prática elementar sobre a necessidade e utilidade de, por perto que esteja o quartel, ligar primeiro para o 112. Faltou explicar que as regras tinham mudado com a pandemia e dar aos cidadãos (de qualquer cor ou etnia) informação prática e útil. Teria evitado muito susto e muito medo, que ocorrem num pano de fundo de desconfiança e de afastamento que faz dos "cidadãos de etnia cigana" uns marginais, no sentido literal do termo: vivem "à margem". Não fazem agora falta câmaras de vigilância e reforço de Estado policial. Fazem falta mediadores entre as várias comunidades, clareza de informação, coragem e empatia.

Sem isso, a fase do "desconfinamento" fará de cada um de nós um polícia amedrontado dos costumes do vizinho. Os governantes (a nível nacional ou local) têm de explicar o que se passa, pôr a informação cá fora de modo claro, expedito e exaustivo, dizerem o que esperam dos cidadãos e deixar-nos exercer a nossa liberdade com responsabilidade. Caso contrário, quando passar a pandemia sobrará um país cercado, vigiado, tutelado pela desconfiança, pela mentira e pela timidez. Um país inteiro "nesta incerteza, nesta insegurança, neste medo, neste receio". Monforte não precisa de cercar o medo. Precisa de se libertar dele.