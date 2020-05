O velho golpe do Novo Banco

Imagine que vai de férias e deixa uma pessoa da sua confiança a tomar conta de sua casa, responsável por regar as plantas, dar de comer ao cão, fazer uma ou outra pequena reparação que seja precisa. Imagine agora que, enquanto estava fora, a pessoa a quem confiou o governo da casa assinou um contrato com um assaltante – isso mesmo, um contrato formal, mediado por grandes sociedades de advogados e reconhecido por notário – que dá ao assaltante o poder de ir todas as semanas a sua casa roubar o que quiser.

A primeira coisa que faz quando volta de férias é, obviamente, pôr na rua o tipo em quem confiou para lhe tomar da casa. E promete à sua própria consciência que este caseiro, nunca mais! Só que, mesmo depois disso, o assaltante continua a bater-lhe à porta todas as semanas a exigir o roubo contratualmente consentido. E diz-lhe que, se para pagar o roubo tiver tirar comida da boca dos seus filhos, tanto pior; os contratos são para se honrar. Bem vindo ao velho golpe do Novo Banco.

O BES já lá vai, mas os seus despojos continuam a ser a parte mais podre da República. Podia ser karma, o ADN residual do tóxico DDT. Mas é pior do que isso. É a prova de um sistema de promiscuidade total entre o pior da política e o pior dos negócios. Ricardo Salgado pode ter caído do pedestal (embora seja improvável que alguma vez caia na cadeia), mas o sistema de total captura do Estado democrático que ele liderou está bem vivo – e mais forte do que nunca. Agora o abutre é americano e não tem rosto, mas o negócio continua. A última crise não o beliscou e a crise atual, ao que se vê, também não lhe tocará.

Recuemos no tempo: quando o BES faliu com estrondo o Governo de Passos Coelho recusou um resgate ou nacionalização, para proteger o contribuinte. O Banco Espírito Santo tornou-se então a cobaia do que viria a ser o mecanismo de resolução europeu: separou-se o "banco mau", cheio de ativos tóxicos (ou seja, passivos e prejuízos), do "banco bom", o Novo Banco, que ficou com os ativos valiosos. Deixemos de lado a forma como se definiu o que era "bom" e o que era "mau". Deixemos de lado a litigância que essa separação gerou e que se arrisca a custar caro ao Estado nos tribunais, em indemnizações aos investidores que ficaram estacionados no "banco mau" do BES.

Em 2017, o banco bom, o Novo Banco, foi vendido à Lone Star, um fundo abutre norte-americano que, na altura, fez juras de amor à economia portuguesa, prometendo usar o banco bom para financiar as empresas e as famílias, deixar para trás o passado e fazer aquilo para que os bancos existem: ajudar a economia real. A Lone Star pagou 750 milhões de euros por 75% do Novo Banco, com o compromisso de injetar mais 250 milhões em capital. Mil milhões. O Fundo de Resolução (constituído pelos restantes bancos a operar em Portugal) é dono dos outros 25% do banco.

Tudo está bem quando acaba em bem? Depende de quem pergunta. O acordo de venda previa um fundo de contingência para o que corresse mal. Certo que este era o "banco bom", criado com os ativos valiosos. Mas se por alguma razão os ativos não valessem tanto como isso, o Novo Banco tinha (e tem) o direito de pedir ao Fundo de Resolução (acionista minoritário) para injetar mais dinheiro no banco, até um total de 3.890 milhões de euros. Ou seja, o Governo e o Banco de Portugal acharam boa ideia vender um banco a um fundo abutre americano por 1000 milhões de euros, mas dando ao comprador o direito de ir buscar quase quatro mil milhões!

O Lone Star não comprou banco algum, está-se nas tintas para isso. O Lone Star comprou por mil milhões o direito a sacar quatro mil milhões! E todos os anos, pontualmente, como o ladrão que tem contrato para nos entrar em casa, bate-nos à porta a reclamar o direito ao saque. É este o negócio, apadrinhado pelo Banco de Portugal e festejado pelo Governo da geringonça (PS, apoiado pelo PCP e BE), culminando um processo iniciado pelo Governo PSD/CDS. A classe política, o Banco de Portugal e os abutres da Lone Star fizeram um contrato de conluio para roubar, ou deixar roubar, o Orçamento do Estado. É mesmo tão simples quanto isto, embora venha depois embrulhado em muita linguagem jurídica, muitas auditorias para entreter e muita missa procedimental.

Dirão, "mas quem paga é o Fundo de Resolução, ou seja, os outros bancos". Descontando o facto de um dos principais bancos do sistema ser público – a CGD –, o Fundo de Resolução, previsivelmente, também não tem dinheiro. Portanto, o Governo vai todos os anos ao bolso do contribuinte buscar capital para o Novo Banco. Dirão, "é um empréstimo! O Estado há-de receber o dinheiro de volta, a prazo (muito) dilatado, com juros". Pessoalmente, admiro a fé de quem acha que o empréstimo será algum dia realmente pago. Eu não acredito. Independentemente disso, largar esse dinheiro tem custos de oportunidade – investimentos económicos ou sociais que o país está impedido de fazer porque canaliza o dinheiro para este assalto. E se estes custos de oportunidade já são violentos em circunstâncias normais, são obscenos em contexto de pandemia, com um preço económico e social violentíssimo.

Mas é um contrato, dizem os falsos puristas, empoleirados nas costas do cidadão pagador de impostos. "E os contratos são para cumprir!" Pois. Quem dera ao milhão de cidadãos que se viram atirados para o lay-off, com um corte de um terço do seu ordenado, viver num país em que "os contratos são para cumprir". Quem dera às centenas de milhares de cidadãos que caíram no desemprego viver num país em que "os contratos são para cumprir". Quem dera aos milhares de precários deixados à sua sorte viver num país em que "os contratos são para cumprir" – contratos de trabalho, contratos sociais ou o elementar contrato democrático segundo o qual a governação pública existe para defender o bem público e protegê-lo dos lóbis predadores.

Face a isto, vale pouco discutir os 850 milhões que esta semana foram a enterrar no Novo Banco, ou se o primeiro-ministro e o ministro das Finanças se dão bem, ou se o Presidente da República faz o que deve ou mete-se onde não é chamado. O "banco bom" do BES é afinal um carro de fuga, usado pelos assaltantes do país para todos os anos irem aos bolsos dos portugueses. É um roubo lento com amplo consenso político, iniciado por um Governo de direita e completado por outro de esquerda, inscrito todos os anos no Orçamento de Estado, votado maioritariamente pelo Parlamento – o mesmo que agora se faz de surpreendido e indignado – e promulgado pelo Presidente da República – o mesmo que agora emite comunicados sobre se é diferente pagar antes de ter o papel ou ter o papel antes de pagar.

Com muito teatro para entreter, tudo isto se faz para honrar o contrato assinado entre o ladrão e o corrupto ou incompetente que tomava conta da casa. E tudo isto se faz na cara de uma população que paga impostos mas vive à margem do poder, excluída dos processos políticos pela opacidade da casta. Embrutecida pela narrativa resignada e cabisbaixa de que é o que tiver de ser e há que pagar e calar. Embrutecida pelo chicote de uma austeridade com muitos nomes e muitos rostos mas que se mantém resignada, sem alternativa, há mais de dez anos. Tudo isto se faz no terreno fértil da desesperança e apatia que são hoje o traço identitário da psicologia social portuguesa.

Tudo isto se faz em defesa da "reputação" de Portugal "nos mercados". Sem dúvida que Portugal tem hoje reputação nos mercados: reputação de um país de tansos, onde tudo se compra e as portas do assalto aos bens públicos são fáceis de abrir, com os contactos certos e aproveitando as boas oportunidades. Lições para a crise atual, onde não faltarão novas oportunidades para os velhos abutres.