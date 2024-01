Somos todos radicais

Ao menos, escusamos de perder tanto tempo e ansiedade com o Chega: muita da sua tática política foi apropriada pelos partidos centrais do regime. Ali estava ela, exibida ad nauseam no Congresso do PS: a demonização do adversário, condensado num genérico e universal "a direita"; a criação de uma mitologia messiânica para o partido; a proclamação da virtude própria e da perfídia alheia, exposta sob a forma de processos de intenção – "o que ‘eles’ querem é destruir os serviços públicos" (que estão em desagregação progressiva há anos). E, para corolário, a relação casual com a verdade e a criação de "factos alternativos" – por exemplo, quando Pedro Nuno Santos culpou "a direita" por ter conduzido Portugal ao risco de sanções por défices excessivos, quando esse risco remonta aos Governos PS de José Sócrates.