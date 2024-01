Deve ter sido em 2012 ou 2013. Na altura era um jovem (mais jovem, vá) ativista ligado à Transparência Internacional Portugal (de que fui dirigente até 2020) e conversava com colegas da Transparência Internacional de países do leste europeu, incluindo a Hungria. Queixavam-se eles de que a agenda anticorrupção, que há anos era liderada pela sociedade civil, estava a ser capturada por movimentos populistas e de extrema-direita para alimentarem o ressentimento contra o próprio regime democrático; e era cada vez mais difícil aos cidadãos livres falarem do problema sem serem acusados de promover essa agenda.