Recomendação agravada

Tudo indica que a Assembleia da República aprovará hoje um novo estado de emergência, a vigorar a partir de segunda-feira. O decreto do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa chegou ontem ao Parlamento e justifica a proposta com a necessidade de tomar medidas de controlo da pandemia.

Marcelo, que não é conhecido pela sua frontalidade, não consegue resistir ao instinto de dar uma no cravo e outra na ferradura e é talvez por isso que o decreto presidencial fala num "Estado de Emergência de âmbito muito limitado e de efeitos largamente preventivos". Eu, que não sou constitucionalista, partilho da ignorância dos constitucionalistas que, como eu, não sabem bem o que é uma emergência preventiva . Deve ser para sinalizar ao povo que não vai doer muito e que, por favor, não odeiem o Presidente. Rebolemos os olhos e deixemos isso de lado.

A primeira das medidas que o estado de emergência visa permitir é a limitação da liberdade de circulação, por exemplo proibindo deslocações aos concelhos com maior incidência da Covid-19. Sucede que isso já nós tivemos no último fim de semana, sem que houvesse estado de emergência decretado pelo Presidente com o acordo do Governo e do Parlamento, como manda a Constituição. Em que ficamos? Não é preciso estado de emergência para limitar a liberdade de circulação, ou a limitação que tivemos no fim de semana passado, imposta por resolução do Governo, é inconstitucional?

Esta questão foi colocada ao Supremo Tribunal Administrativo antes do último fim de semana. A ação mais mediática, proposta pelo Chega, foi recusada por ter o tribunal entendido que um partido político não tem base legal para apresentar a causa. Mas outra ação semelhante, interposta pela advogada Cátia Feiteiro Lopes, foi apreciada pelos juízes, que validaram a proibição de sair do concelho durante o fim de semana passado. O Governo apressou-se a cantar vitória , anunciando à Lusa que o tribunal tinha assegurado não ter havido qualquer violação de direitos fundamentais.

A fundamentação do Supremo Tribunal Administrativo é um monumento ao absurdo – e, quando escavamos um bocadinho mais fundo, uma enorme sirene de alerta para o estado de emergência em que se encontram as instituições democráticas em Portugal.

Diz o acórdão, noticiado quarta-feira pela TSF , que não há violação à liberdade de circulação porque – isto é autêntico – a proibição ditada pela Resolução do Conselho de Ministros não é bem uma proibição. É o quê, então? É uma coisa inventada pelo nosso constitucionalista Presidente: uma "recomendação agravada". O termo, usado por Marcelo, aparece copiado na sentença. Juridicamente, "recomendação agravada" é uma coisa que não existe. É daquelas inovações de doutrina marcelista, agora com consagração na jurisprudência: é proibido mas pode-se fazer.

O Supremo Tribunal Administrativo achou que a restrição à liberdade de circulação tinha tantas exceções e não previa nenhuma sanção específica – embora o Governo já tenha mandado aplicar o crime de desobediência à violação de disposições anteriores – que não conta como proibição. O que para o futuro significa que o cidadão que leia um decreto do Governo a proibir seja o que for passa a ter de adivinhar à sorte se essa proibição é mesmo uma proibição-proibida ou se é daquelas "proibida-mas-pode-se-fazer". A função dos tribunais é dar segurança jurídica, mas o Supremo Administrativo deve ter achado que isso era aborrecido.

Portanto, tivemos aqui uma divertida valsa a três passos: o Governo põe e dispõe das liberdades dos cidadãos por decreto; o Presidente assina de cruz com uma interpretação criativa que viabiliza o abuso; e um tribunal supremo agarra nessa interpretação criativa como um náufrago a um pedaço de madeira e dá-lhe sentença legitimadora. Num só golpe, o poder executivo subjuga o poder judicial e o poder moderador do Presidente da República, garante do regular funcionamento das instituições democráticas. Estamos em boas mãos.

E é aqui que vale a pena escavar mais fundo. De Marcelo já se espera pouco. É hoje evidente que o Presidente da República só pensa na sua reeleição; e que para a sua reeleição valoriza mais o apoio tácito do PS do que o apoio explícito de PSD e CDS. Ora, como quem se mete com o PS leva, Marcelo não se mete com o PS. Dito de outra maneira, se alguém quiser um Presidente da República vai ter de esperar pelas próximas eleições. Só depois delas teremos alguém com pulsação na Presidência – com alguma sorte. Até lá, temos o escrivão de António Costa.

Resta, neste caso, o Supremo Tribunal Administrativo e a sua sentença branqueadora. O acórdão foi tomado por maioria de dois juízes, com um voto vencido do juiz Carlos Medeiros de Carvalho, que assina uma declaração exemplar na desmontagem do absurdo perigoso desta sentença, que oferece ao Governo um mecanismo extra-constitucional para restringir as liberdades dos cidadãos. A Ordem dos Advogados já anunciou que acompanhará o recurso desta sentença para o Tribunal Constitucional , um processo que merece ser seguido de muito perto, por tudo o que está em jogo.

Mas para já interessa-me mais o juiz que fez maioria com a relatora. Cláudio Monteiro está no Supremo Tribunal Administrativo desde o início do ano. Veio do Tribunal Constitucional, precisamente, para onde tinha sido eleito pelo Parlamento por proposta do PS. Entre 1995 e 2002 foi mesmo deputado do PS à Assembleia da República, como independente. É conhecido como um dos maiores amigos de António Costa desde os tempos da Faculdade de Direito de Lisboa – de tal modo que quando a SÁBADO escreveu o perfil de outro grande amigo de Costa, Lacerda Machado , Cláudio Monteiro foi um dos amigos de sempre que entrevistou.

Não é, nem de longe, a primeira vez que vemos o PS e o Governo bem protegidos por amigos oportunos no poder judicial. Não é, nem de longe, a primeira vez que vemos magistrados de carreira com currículo de funções políticas ligadas ao Governo ou ao partido. Não é, nem de longe, a primeira vez que vemos juízes em cargos de nomeação governamental ou em gabinetes ministeriais. Já que vivemos num país onde nada é proibido, mas apenas "agravadamente recomendado", aqui vai a minha "recomendação agravada": alguém (preferencialmente no Parlamento, que é para isso que serve) olhe com atenção para as proximidades excessivas entre o PS e o poder judicial.